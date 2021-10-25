Не все то золото, что айти

«И хотя на родине работы у меня было достаточно, устроиться в Таллинне по специальности я не могла достаточно долго, - вспоминает Виктория. - Когда у тебя нет ни одной строчки, что ты работала в Эстонии, и тебя тут вообще никто не знает, найти работу оказалось сложно». Три месяца непрерывных поисков ни к чему не привели, и женщина встала на учет в Кассу по безработице. «Я не очень верила, что там помогут. Но у меня была замечательный консультант, которая сильно поддерживала и мотивировала. В самый мрачный период моей жизни мне оплатили психолога, и уж не знаю, это ли помогло, но через пару месяцев работа нашлась! Я начала себя чувствовать поспокойнее, посвободнее. Поувереннее, что ли», - рассказывает она, признаваясь, что после десяти отказов подряд ее состояние с каждым днем ухудшалось.