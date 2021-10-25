Не все то золото, что айти
Иностранцам не всегда бывает просто найти работу в Эстонии, даже в сфере инфотехнологий, где существует определенная нехватка кадров.
Иностранцам не всегда бывает просто найти работу в Эстонии, даже в сфере инфотехнологий, где существует определенная нехватка кадров.
Виктория переехала в Таллинн пять лет назад, вместе с мужем. Сразу же стала искать работу тестировщиком. «В Эстонии есть большой спрос на IT-специалистов. Но не всех, конечно же. Вот моей специальности вполне хватает - конкуренция достаточно большая. Не все здесь в шоколаде», - начинает рассказ Виктория.