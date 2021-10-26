Не мытьем, так уходом: что происходит с эстонской косметикой
Коронавирусный год оказался успешным для многих эстонских производителей уходовой косметики. Доля онлайн-продаж продолжает расти и открывать для местных брендов мировые рынки.
Коронавирусный год оказался успешным для многих эстонских производителей уходовой косметики. Доля онлайн-продаж продолжает расти и открывать для местных брендов мировые рынки.
Большинство эстонских брендов производят как раз уходовую косметику, многие из них делают упор на природное происхождение ингредиентов. Как они пережили прошедший год и чем готовы украсить будущий?