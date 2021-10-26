Не мытьем, так уходом: что происходит с эстонской косметикой

Большинство эстонских брендов производят как раз уходовую косметику, многие из них делают упор на природное происхождение ингредиентов. Как они пережили прошедший год и чем готовы украсить будущий?

«Кажется, что природная косметика - это хобби эстонской женщины, которое начинается с домашних экспериментов. В нашем климате кожа требует больше ухода, а там, где есть спрос, будет и предложение», - считает Берит Йоозеп, создательница марки Berrichi. «В экономике Эстонии очень велика доля именно маленьких предприятий, и сегодня создать свою фирму просто». Она признает, что конкуренция в косметической сфере очень остра, но всегда есть место для инновационных и новаторских идей, особенно, если для их воплощения хватает энтузиазма и работоспособности.