Ср, 27.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Не мытьем, так уходом: что происходит с эстонской косметикой

Пандемия меняет привычки потребителей, и все больше людей вместо магазинов идут за косметикой в онлайн. ФОТО: Mihkel Maripuu

Коронавирусный год оказался успешным для многих эстонских производителей уходовой косметики. Доля онлайн-продаж продолжает расти и открывать для местных брендов мировые рынки.

Для подписчиков Для подписчиков

Большинство эстонских брендов производят как раз уходовую косметику, многие из них делают упор на природное происхождение ингредиентов. Как они пережили прошедший год и чем готовы украсить будущий?

«Кажется, что природная косметика - это хобби эстонской женщины, которое начинается с домашних экспериментов. В нашем климате кожа требует больше ухода, а там, где есть спрос, будет и предложение», - считает Берит Йоозеп, создательница марки Berrichi. «В экономике Эстонии очень велика доля именно маленьких предприятий, и сегодня создать свою фирму просто». Она признает, что конкуренция в косметической сфере очень остра, но всегда есть место для инновационных и новаторских идей, особенно, если для их воплощения хватает энтузиазма и работоспособности.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back