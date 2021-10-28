Эстонский ювелир Катерина Пишон: «Праздник еще ко мне не пришел…»
Редко какая женщина не носит ювелирных украшений. Хотя бы скромные сережки-гвоздики. Хотя бы тонкую цепочку или обручальное кольцо. Есть, правда, любительницы яркой декоративной бижутерии, а более состоятельные предпочитают антиквариат или дизайнерские работы. А задумывались ли вы, кто изготавливает для вас ажурные колье, эффектные серьги или искрящиеся драгоценными камнями кольца? Ювелир сегодня – это далеко не всегда хрестоматийный старичок с лупой в глазу. Наша встреча с Катериной Пишон, эстонским ювелиром, - тому подтверждение.