Эстонский ювелир Катерина Пишон: «Праздник еще ко мне не пришел…»

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...Письмо было простое и дружелюбное. «Такое friendly, - говорит Катерина. — „Привет, когда ты сможешь ко мне приехать?“ Я стала смотреть, из какой страны пришло письмо. По сайтам и адресам очень трудно бывает определить, где, собственно, находится фирма. По особенностям английского языка я поняла, что в Америке. Но туда такие дорогие билеты! Нам в США поездку не оплачивали, а я - студентка, живу за счет родителей… Но случилась так, что бабушка продала недвижимость и подарила мне некоторую сумму. И я решила ехать».

И Катерина улетела в Нью-Йорк к Jules Kim, владелице ювелирного бренда Bijules, которая делала украшения для многих американских знаменитостей, в частности, для Мадонны, Рианны и Бейонсе. «В интернете все выглядит шикарно и прекрасно, красивый сайт. Я думала, мы сейчас кофе попьем, пообщаемся, познакомимся. А у нее не было даже офиса как такового. Я пришла к ней в квартиру на Манхэттене, которую она снимала вместе с каким-то молодым человеком, и украшения я упаковывала, сидя у нее на кровати».

Jules Kim – автор довольно провокационных украшений, среди которых золотые кольца, имитирующие накладные ногти, золотой зуб на цепочке… Да и характер у богемной дамы, полуирландки-полукореянки по национальности, был крутой.