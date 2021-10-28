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Эстонский ювелир Катерина Пишон: «Праздник еще ко мне не пришел…»

Катерина Пишон – эстонский ювелир. ФОТО: Марианна Гуня, личный архив.

Редко какая женщина не носит ювелирных украшений. Хотя бы скромные сережки-гвоздики. Хотя бы тонкую цепочку или обручальное кольцо. Есть, правда, любительницы яркой декоративной бижутерии, а более состоятельные предпочитают антиквариат или дизайнерские работы. А задумывались ли вы, кто изготавливает для вас ажурные колье, эффектные серьги или искрящиеся драгоценными камнями кольца? Ювелир сегодня – это далеко не всегда хрестоматийный старичок с лупой в глазу. Наша встреча с Катериной Пишон, эстонским ювелиром, - тому подтверждение.

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...Письмо было простое и дружелюбное. «Такое friendly, - говорит Катерина. — „Привет, когда ты сможешь ко мне приехать?“ Я стала смотреть, из какой страны пришло письмо. По сайтам и адресам очень трудно бывает определить, где, собственно, находится фирма. По особенностям английского языка я поняла, что в Америке. Но туда такие дорогие билеты! Нам в США поездку не оплачивали, а я - студентка, живу за счет родителей… Но случилась так, что бабушка продала недвижимость и подарила мне некоторую сумму. И я решила ехать».

И Катерина улетела в Нью-Йорк к Jules Kim, владелице ювелирного бренда Bijules, которая делала украшения для многих американских знаменитостей, в частности, для Мадонны, Рианны и Бейонсе. «В интернете все выглядит шикарно и прекрасно, красивый сайт. Я думала, мы сейчас кофе попьем, пообщаемся, познакомимся. А у нее не было даже офиса как такового. Я пришла к ней в квартиру на Манхэттене, которую она снимала вместе с каким-то молодым человеком, и украшения я упаковывала, сидя у нее на кровати».

Jules Kim – автор довольно провокационных украшений, среди которых золотые кольца, имитирующие накладные ногти, золотой зуб на цепочке… Да и характер у богемной дамы, полуирландки-полукореянки по национальности, был крутой.

«У меня был шок, я совсем по-другому себе все это представляла. А она меня сразу восприняла как рабыню», – вспоминает Катерина. Представьте себе небоскребы Манхэттена и плачущую юную худенькую девушку в меховой куртке и шапке с листом бумаги формата А4 в руках, на котором список поручений вроде таких: «Где-то там на стенке висят мои украшения, иди забери их, а эти отвези на полировку». «И вот я иду, одетая, как викинг, и реву: у нас в ноябре холодно, а там +24», - теперь Катерина вспоминает это с улыбкой. В общем, она стала девочкой на побегушках.

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