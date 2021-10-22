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Реорганизуется работа центров семейных врачей

Фото иллюстративное. ФОТО: Marianne Loorents

Министр здоровья и труда Танель Кийк подписал распоряжение, согласно которому начиная с понедельника, 25 октября, будет реорганизована работа центров семейных врачей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации со следующей недели все центры семейных врачей будут предлагать вакцинацию против COVID-19 всем желающим, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача. По распоряжению Департамента здоровья на тот же период в центрах семейных врачей будет ограничен объем планового лечения.

«По оценке Департамента здоровья в Эстонии ситуация с распространением коронавируса является одной из наиболее тяжелых в Европе. Заболеваемость высока, однако охват вакцинацией, к сожалению, заметно ниже среднего показателя по Европейскому Союзу. Чтобы значительно повысить уровень вакцинации населения, начиная с 27 октября все центры семейных врачей по всей Эстонии будут вакцинировать от COVID-19 – делать первые, вторые и бустерные дозы, а также бесплатно вакцинировать людей старше 65 лет от гриппа. Семейные врачи и медсестры будут вакцинировать всех желающих, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Согласно распоряжению руководителя департамента здоровья, с 25 октября готовность здравоохранения Эстонии поднимается до второго уровня. Уровень готовности поднимают в скорой помощи, стационарной помощи врачей-специалистов и общей врачебной помощи. Повышение уровня готовности позволяет устанавливать временные ограничения на доступность услуг здравоохранения и временные иные требования к их оказанию.

«Центры семейных врачей по всей Эстонии мобилизуют силы для того, чтобы консультировать и вакцинировать людей, - объяснила руководитель Общества семейных врачей доктор Ле Валликиви. – Здравоохранение находится в глубоком кризисе, и сегодня это затрагивает каждого жителя Эстонии. Единственное верное решение – вакцинироваться, и это решение находится в руках самих людей. Я призывают людей связаться с центром семейных врачей, чтобы при первой возможности забронировать себе время для вакцинации».

Согласно распоряжению руководителя Департамента здоровья, у врачей, оказывающих общую врачебную помощь, занимающихся вакцинацией в рамках борьбы с эпидемией COVID-19, есть право при необходимости отложить скрининговые исследования, плановые проверки здоровья хронических больных, находящихся в стабильном состоянии, профилактические проверки здоровья детей старше 2-х лет и проверки здоровья, необходимые для выдачи не срочных справок. При этом продолжится прием пациентов с острыми незаразными и заразными заболеваниями, пациентов с обострением хронических заболеваний, пациентов с проблемами психического здоровья, вакцинация в рамках национальной программы иммунизации, проверка здоровья детей до 2-х лет, проверка здоровья людей для выдачи срочных справок и другие виды приема пациентов, состояние здоровья которых не позволяет его отложить.

За последние 14 дней заболеваемость в Эстонии на 100 000 жителей составляет 1195, и на следующей неделе следует ожидать роста числа заболевших. Также возрастет количество людей, нуждающихся в стационарном лечении. Курс вакцинации прошли около 55% населения, в том числе около 65% взрослого населения и около 71% людей старше 60 лет.

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