Реорганизуется работа центров семейных врачей
Министр здоровья и труда Танель Кийк подписал распоряжение, согласно которому начиная с понедельника, 25 октября, будет реорганизована работа центров семейных врачей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации со следующей недели все центры семейных врачей будут предлагать вакцинацию против COVID-19 всем желающим, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача. По распоряжению Департамента здоровья на тот же период в центрах семейных врачей будет ограничен объем планового лечения.