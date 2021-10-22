Фото ⟩ Найденный на латвийском пляже обломок затонувшего корабля XIX века достали из песка

Как LETA проинформировали в Рижской думе, на этой неделе был поднят обломок затонувшего корабля, который представлял серьезную опасность в период навигации, так как находился близко к поверхности воды, но его не было видно во время плавания. Работы выполнялись по поручению Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы.

При изучении затонувшего объекта выяснилось, что затонувшее судно - это баржа с металлическим корпусом длиной примерно 12-16 метров. В этом году было выделено финансирование на организацию работ по освобождению и сохранности затонувшего корабля.

Галерея: На пляже в Даугавгриве нашли обломок старого деревянного корабля

Освобождение обломков - это трудоемкий процесс, требующий водолазных работ, откачки земли, удаления наростов с обломков, резки металла под водой и других работ. Для извлечения обломков и отходов, образовавшихся в результате работ, а также для утилизации обломков потребовались услуги буксира и плавкрана. Во время работ территория была ограждена бонами для защиты от попадания опасных веществ на случай, если такие могли бы быть в обломках.

Рижская дума отмечает, что Департамент жилищного строительства уже организовывал очистку водоемов в Кишэзерсе и озере Бабелите возле спасательных станций. Из водоемов были подняты предметы, представляющие опасность для моряков, например, бетонные блоки в Городском канале и канале Зунда, а также затонувшие лодки в канале Югла.

Как сообщалось, специалист отдела археологии и истории Управления национального культурного наследия (NKMP) Янис Мейнертс ранее отмечал, что правление готовит документацию о присвоении находке статуса памятника культуры.

Напомним, ранее управление и Рижский свободный порт получили информацию от жителей Болдераи об обнаруженном на пляже в Даугавгриве фрагменте старинного корабля.

Пока трудно сделать точные выводы, но тот факт, что корабль был покрыт медными пластинами, указывает на то, что это либо военный корабль, либо дальнобойное торговое судно, прошедшее не только через Балтийское и Северное моря, но и осуществлявшее путешествия в тропики.

Меднение подводных частей кораблей было начато британцами в 70-80-х годах XVIII века - таким образом, можно заключить, что это затонувшее судно, вероятно, относится к XIX веку. Принимая во внимание, что нынешняя прибрежная зона возле Даугавгривского маяка была сформирована и укреплена только в середине XIX века, это еще один факт в пользу того, что затонувшее судно могло быть датировано первой половиной XIX века, следовательно - ему примерно 150-200 лет.

В то же время отсутствие следов пилы и медных пластин на конце обломков указывает на то, что после аварии обломки корабля, по крайней мере частично, были разделены на древесину, а ценные медные пластины сняты.