В Тарту обнаружен особо опасный штамм птичьего гриппа

По месту содержания птиц установлены ограничения и до ликвидации очага заболевания предписаны жесткие требования по предотвращению распространения болезни.

В пятницу в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) поступило сообщение о том, что взятая в четверг у куриц с симптомами заболевания проба на птичий грипп оказалась положительной.

«Лабораторные анализы показали, что это особо заразный штамм птичьего гриппа H5N8, в хозяйстве будут забиты три курицы. Лечения от этого вируса нет, и приходится проводить забой, поскольку нет иного пути предотвращения распространение заболевания»,- пояснила замдиректора Сельскохозяйственно-продовольственного департамента (PTA) Хеле-Май Саммель.

PTA проводит полную очистку и дезинфекцию птичника, после чего через определенный период времени можно восстановить содержание птиц. Возможности ходатайствовать о компенсации за погибшую птицу нет, поскольку несмотря на неоднократные официальные напоминания, требования по содержанию птиц не были соблюдены - птицы и место их содержания не были зарегистрированы в департаменте сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA).

По словам Саммель, это первый случай птичьего гриппа в Тарту.