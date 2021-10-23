Видео ⟩ Сертификат за 400 евро: передача раскрыла медсестру, проводившую фиктивную вакцинацию

Некоторое время назад к передаче Bez Tabu обратился зритель, пожелавший остаться неизвестным. Ссылаясь на своего знакомого, он рассказал о медицинской работнице, которая незаконным путем помогала приобрести ковид-сертификат о вакцинации тем, кто не хочет прививаться.

"Мой непривитый знакомый знает медработницу.

Рассказывали, что он предложил за сертификат 400 евро.

Говорили, что она сделала то же для своей сестры. А если получить за это 400 евро - красота!" - рассказывают о медработнице.

С медработницей, о котором сообщил информатор, журналист передачи изначально связался письменно, представившись противником вакцинации, который хотел бы приобрести документ, чтобы путешествовать без ограничений. Не вступая в переписку, медработница предпочла телефонный разговор.

"Такие вещи вообще не следует афишировать. Я вам точно могу доверять? Это серьезное дело.

Я делаю это только для тех, кому доверяю, потому что вы видите, что происходит. В новостях же все рассказывают: такой врач, сякой врач", - написала женщина.

Изначально неуверенная медработница в ходе разговора все-таки раскрыла детали сделки.

Из сказанного женщиной, было ясно, что она была посредником. Она связывает заказчиков фиктивных сертификатов с врачом, которому государство делегировало проводить вакцинацию. Согласно незаконной сделки, хотя вакцинация не проводится, после получения денег данные отказавшихся от вакцины лиц вводятся в систему вакцинации, после чего клиенты получают сертификаты. Сразу после разговора с медработницей, сделка не смогла состояться, потому что врач, имеющий доступ к базе данных, был в отпуске.