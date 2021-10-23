Видео ⟩ Сертификат за 400 евро: передача раскрыла медсестру, проводившую фиктивную вакцинацию
Передача Bez Tabu раскрыл в Латвии медработницу, которая за вознаграждение незаконным путем помогала в получении ковид-сертификата о вакцинации, не вводя саму прививку. Позднее, в сотрудничестве с Госполицией Латвии, было установлено, что в группе, угрожающей здоровью населения, были задействованы четыре медицинских работника. В ходе расследования выяснилось, что стоимость одного такого сертификата составляет 400 евро, пишет Rus.TVNET.