На берегу реки Пярну в творческом городке вырастет жилой квартал Uus-Kalamehe

«Современные и в то же время уютные многоквартирные дома уже возникли в творческих городках Таллинна и Тарту. Сейчас то же самое происходит в быстро развивающемся квартале Uus-Kalamehe в Пярну», — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

По словам Сигрит Насар, архитектора квартала Uus-Kalamehe, при проектировании учитываются ожидания требовательного клиента, особенно сочетание городской жизни и уюта. «Новые дома обеспечивают уединение, природу и берег реки, но в то же время легкий доступ к центру города пешком, на велосипеде или самокате», — сказала Насар.

Уже действующий квартал Kalamehe, где будут построены восемь небольших многоквартирных домов, становится третьим творческим городком в Эстонии после Telliskivi и Aparaaditehase. По словам Саксинга, застройка квартала Uus-Kalamehe вызывает большой интерес с момента объявления о его создании. «В Пярну появилось достаточное количество людей, работающих в творческой индустрии, — подчеркнул Саксинг. — Квартал расположен в центре города у реки, у бывшей промышленной зоны есть большой потенциал для возрождения».

В комплексе будет построено 78 новых квартир, с парковочными местами и лодочными причалами. К началу продажи новые квартиры в квартале Uus-Kalamehe составят почти пятую часть квартирного рынка Пярну.

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