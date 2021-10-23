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Эстония обновила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом
Дополнено!

Отделение Covid-19 в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. ФОТО: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8993 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1643. Пятеро скончались.

Среди новых заразившихся 1048 человек не были вакцинированы, а 595 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 23 октября в больницах находится 453 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 320 человек, из которых 213 человек (66,6%) не были вакцинированы, у 107 человек (33,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 63 новых историю болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: 95-летний мужчина, 77-летняя женщина, 74-летний мужчина, 67-летний мужчина и 57-летний мужчина.

За сутки было введено 3961 доза вакцины, в общей сложности введены 1 413 646 доз. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 55,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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