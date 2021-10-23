Жителям Эстонии напоминают: COVID-сертификаты необходимо обновлять

Созданные с 10 июня COVID-сертификаты для поездки за рубеж необходимо поэтапно обновлять, сообщил Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK). Сертификат, подтверждающий введение третьей дозы, начинает действовать сразу, и его действие продолжается 365 дней.

Если COVID-сертификат получен до 20 октября, то перед поездкой за границу его необходимо обновить.

Негативный результат теста на коронавирус с 25 октября действует только при поездках за рубеж. Отправляясь в за рубеж, всегда необходимо проверять действие своего COVID-сертификата, вводя название государства и дату поездки по адресу kontroll.digilugu.ee. Дату создания сертификата можно проверить и на портале пациента.

Созданные в Эстонии до 20 октября COVID-сертификаты действуют для путешествий 180 дней с момента их создания. Таким образом, первые сертификаты начинают терять свое действие с декабря. По словам руководителя службы здоровья TEHIK Тыниса Яагуса, технический срок действия сертификатов в разных государствах неодинаковый. Например, у выданных в Норвегии сертификатов он составляет 90 дней, в Швеции - 180, а в Чехии - 365.

Технический срок выданных после 20 октябряя сертификатов TEHIK продлил. "Созданные с 21 октября COVID-сертификаты действуют сейчас два года (730 дней), однако, поскольку в условиях пандемии страны постоянно меняют соответствующие временные ограничения, мы советуем до поездки создать новый сертификат на портале пациента. Так же, как перед поездкой мы проверяем срок действия своего паспорта во избежание неприятных сюрпризов, следует проверять и срок действия COVID-сертификата", - сказал Яагус.

В связи с установленными правительством ограничениями, с понедельника в развлекательных учреждениях по всей Эстонии негативный результат теста на коронавирус действовать не будет. При пересечении границы по-прежнему действуют справки о перенесенном заболевании и негативные тесты, но их временные рамки зависят от конкретного государства.