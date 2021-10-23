Французский регион Бургундия известен во всем мире своими винами и великолепными замками. Местные жители говорят, что в большинстве замков обитают привидения. Однако в одном из них обстановка особенно пикантная: хозяин замка одновременно и жив, и мертв, пишет Kodustiil.

Замок Шато-де-Ла-Рошпо, построенный в XII веке, стоит на вершине утеса с роскошным видом на долину. Однако, к большому огорчению жителей деревни Ла-Рошпо, расположенной у подножия замка, замок закрыт вот уже три года, а мебель и убранство главного туристического объекта округи вскоре будут проданы на аукционе, чтобы погасить долги его таинственного украинского собственника – Дмитрия Малиновского.