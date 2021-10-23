Крепкое здоровье не помогло: 38-летний мужчина покорился коронавирусу

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Райт Капп не счел нужным вакцинироваться от коронавируса. Он считал, что его организм достаточно силен. Он почти никогда - даже когда многие осенью или весной кашляли и сопливились - не болел. У него нет аллергии, а значит иммунная система тоже сильная, пришел он к выводу.

К тому же, после окончания Тартуского военного училища, ныне Академии Сил обороны, полтора десятилетия назад он служил в пограничной охране офицером в течение девяти лет, а последние пять лет он занимается моржеванием. Он был убежден, что из-за закаливания коронавирус к нему не пристанет.

В начале последней недели сентября 38-летний Капп внезапно стал кашлять. Он предположил, что, по-видимому, простудился, поскольку накануне навестил друга, чтобы помочь ему с полевыми работами.