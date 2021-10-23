Жители Эстонии уже потратили половину изъятых из пенсионных фондов денег
Из миллиарда евро, изъятого жителями Эстонии из пенсионных фондов, половина уже потрачена; большую часть этих средств ушла на товары первой необходимости.
Из миллиарда евро, изъятого жителями Эстонии из пенсионных фондов, половина уже потрачена; большую часть этих средств ушла на товары первой необходимости.
Как видно из графика Swedbank, отражающего сентябрьскую интенсивность снятия наличных и платежей банковскими картами, потребление подскочило до небес, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Элмик, 20% средств ушли в финансовые инструменты, 15% потрачено на возвращение взятых кредитов, небольшая часть ушла на рынок недвижимости, но больше всего ушло напрямую в потребление. "Если мы посмотрим, какие товары и услуги были самыми популярными, то в глаза бросаются товары первой необходимости, то есть еда и другие товары. Меньше было стройматериалов, мебели и электроники", - уточнила Элмик.