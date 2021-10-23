Жители Эстонии уже потратили половину изъятых из пенсионных фондов денег

По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Элмик, 20% средств ушли в финансовые инструменты, 15% потрачено на возвращение взятых кредитов, небольшая часть ушла на рынок недвижимости, но больше всего ушло напрямую в потребление. "Если мы посмотрим, какие товары и услуги были самыми популярными, то в глаза бросаются товары первой необходимости, то есть еда и другие товары. Меньше было стройматериалов, мебели и электроники", - уточнила Элмик.