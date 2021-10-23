Схемы обманов российских пенсионеров: поддельные платежки от ЖКХ
Редакция «РБК-Недвижимость» вместе с юристами и представителями коммунальных служб рассказывает о самых распространенных мошеннических схемах в сфере ЖКХ в России.
Редакция «РБК-Недвижимость» вместе с юристами и представителями коммунальных служб рассказывает о самых распространенных мошеннических схемах в сфере ЖКХ в России.
Мошенничество в сфере услуг ЖКХ — достаточно распространенное явление. Обычно преступники под видом сотрудников коммунальных служб приходят в квартиры и предлагают заменить счетчик или проверить плиту. Но не только.
Наиболее активно мошенники используют рассылку поддельных квитанций об оплате услуг ЖКХ. Чаще всего такие квитанции практически полностью копируют платежные документы управляющих компаний и их сложно отличить от оригинала. В них даже встречается QR-код и возможность быстрой оплаты. Единственный способ распознать фальшивку — проверить расчетный счет организации.
Второе место среди мошеннических схем занимают услуги по замене, проверке или установке счетчиков, детекторов газа, водоочистительных фильтров. Обычно к доверчивым гражданам приходят мошенники, представляясь сотрудником управляющей компании или коммунальной службы. В ходе обмана злоумышленники навязывают услуги, цена на которые превышает рыночную в пять, а то и в десять раз.
Еще одна схема обмана — требования мошенников оплатить задолженность за услуги ЖКХ. Злоумышленники отправляют на электронную почту ссылки на поддельный единый платежный документ с несуществующими коммунальными долгами и просьбой срочно погасить их. Если потребитель приступает к оплате, вводя реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой удобный момент.
Мошенники могут также использовать коммунальные услуги просто как предлог для того, чтобы попасть в квартиру и вынести из нее ценные вещи. Например, в Петербурге в полицию обратился 94-летний местный житель, который стал жертвой таких мошенников. Они проникли в квартиру к пенсионеру, чтобы якобы проверить счетчик и похитили деньги из шкафа. Злоумышленников задержала полиция. По данным правоохранителей, они могут быть причастны к десяткам аналогичных преступлений.