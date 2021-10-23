Схемы обманов российских пенсионеров: поддельные платежки от ЖКХ

Мошенничество в сфере услуг ЖКХ — достаточно распространенное явление. Обычно преступники под видом сотрудников коммунальных служб приходят в квартиры и предлагают заменить счетчик или проверить плиту. Но не только.

Поддельные платежки

Наиболее активно мошенники используют рассылку поддельных квитанций об оплате услуг ЖКХ. Чаще всего такие квитанции практически полностью копируют платежные документы управляющих компаний и их сложно отличить от оригинала. В них даже встречается QR-код и возможность быстрой оплаты. Единственный способ распознать фальшивку — проверить расчетный счет организации.

Замена счетчиков, труб и продажа оборудования

Второе место среди мошеннических схем занимают услуги по замене, проверке или установке счетчиков, детекторов газа, водоочистительных фильтров. Обычно к доверчивым гражданам приходят мошенники, представляясь сотрудником управляющей компании или коммунальной службы. В ходе обмана злоумышленники навязывают услуги, цена на которые превышает рыночную в пять, а то и в десять раз.

Несуществующие долги

Еще одна схема обмана — требования мошенников оплатить задолженность за услуги ЖКХ. Злоумышленники отправляют на электронную почту ссылки на поддельный единый платежный документ с несуществующими коммунальными долгами и просьбой срочно погасить их. Если потребитель приступает к оплате, вводя реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой удобный момент.

Кражи