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  • Эстония
  • Картина дня: новый коронарекорд, акция протеста и обновление сертификатов

Картина дня: новый коронарекорд, акция протеста и обновление сертификатов

Протест на площади Вабадузе. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 октября.

Эстония обновила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8993 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1643. Пятеро скончались. Читать далее...

Крепкое здоровье не помогло: 38-летний мужчина покорился коронавирусу

Райт Капп не счел нужным вакцинироваться от коронавируса. Он считал, что его организм достаточно силен. Он почти никогда - даже когда многие осенью или весной кашляли и сопливились - не болел. У него нет аллергии - следовательно, иммунная система тоже сильная, пришел он к выводу. Читать далее...

Кадастик: тотальные ограничения в Эстонии не исключены

По мнению члена научного совета Марио Кадастика, поскольку число инфицированных и нуждающихся в стационарном лечении коронавирусных больных будет расти еще пару недель, в Эстонии, по примеру Латвии, может потребоваться введение ограничений для всего населения, а не только для невакцинированных людей. Читать далее...

В Таллинне проходит акция протеста коронаскептиков

Сегодня, 23 октября, на площади Вабадузе в Таллинне проходит организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Читать далее...

ФОТО 〉 Перед пунктом тестирования образовалась большая очередь

В 11 часов утра в субботу, 23 октября, возле палаток для тестирования на тартуском Певческом поле образовалась очередь из пары десятков машин, которые не стояли на месте и постепенно продвигались вперед, но ждать своей очереди все равно приходилось почти 15 минут. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Правительство: белое, пушистое, нежное

Нынешнее наше правительство пару раз в неделю даже жалко становится. С августа это началось: как прочитаешь репортаж с пресс-конференции – так и начинаешь жалеть. Какое-то оно у нас беззащитное, каждый может обидеть. Премьера представители оппозиционной партии не джентльменов начали кошмарить еще раньше, а она, чтобы сразу обозначить свою миролюбивую политику, только глазами хлопала. Читать далее...

Дельта-плюс: что известно о новой мутации коронавируса?

Новая мутация коронавируса - AY.4.2, - представляющая собой разновидность уже известного дельта-варианта вируса SARS-CoV-2, была выявлена и в России, рассказал журналистам 21 октября представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Что это за мутация коронавируса и опасна ли она? Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Катри Райк изменит Нарву или Нарва изменит Катри Райк?

Катри Райк второй раз вплотную приблизилась к должности своей мечты - так она называла пост мэра Нарвы. В первый раз она стала мэром в коалиции, в роли, пожалуй, даже младшего партнера. Теперь, если не случится чего-то совсем уж неожиданного, она станет мэром всерьез и будет пользоваться большим кредитом доверия избирателей. Читать далее...

Жителям Эстонии напоминают: COVID-сертификаты необходимо обновлять

Часть COVID-сертификатов перестанет действовать уже с декабря. Новый сертификат нужно создавать и после получения дополнительной, то есть бустерной дозы вакцины. Читать далее...

Латвия - в шаге от военного локдауна?

Военный локдаун был бы наихудшим из возможных сценариев, который в настоящее время описывается только теоретически, сообщило LETA Министерство здравоохранения Латвии в ответ на прозвучавшую информацию о военном локдауне, как следующем шаге, если текущие ограничения не окажут желаемого эффекта. Читать далее...

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