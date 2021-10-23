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"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию

"Газпром". ФОТО: Evgenia Novozhenina

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдавию. Российский монополист потребовал от молдавской стороны погасить долги.

"Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову", - цитирует агентство представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

По его словам, долг Молдавии составляет 709 млн долларов. Он обвинил молдавских представителей в том, что они не хотят признавать накопившуюся задолженность и требуют скидку на газ.

Напомним, молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с "Газпромом".

Модавия намерена искать альтернативу российским поставкам газа.

Украина готова предоставить Молдавии помощь в поставках газа на условиях возврата.

Парламент Молдавии в пятницу, 22 октября, проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса — этот режим будет действовать 30 дней, до 20 ноября.

Как заявила накануне премьер-министр страны Наталья Гаврилица, инициировавшая обращение к парламенту, Молдавия столкнулась с «серьезным кризисом, связанным с резким ростом цен на газ во всем мире».

По данным Международного энергетического агентства, Молдавия потребляет около 3 млрд куб. м газа в год. Для России это всего лишь 1,5% годового трубопроводного экспорта газа.

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