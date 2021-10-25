«Я, честно говоря, не очень представляю, как можно говорить о соразмерности, если речь идет об убийстве или ином преступлении, которое калечит человека на всю жизнь физически или психически. Никакое пожизненное заключение не является соразмерным. И даже смертная казнь в случае, когда с отягчающими, да еще и когда много жертв… ну нельзя же человека убить много раз, чтоб было соразмерно. Поэтому, мое личное мнение, что наказание должно быть соразмерно не преступлению - это невозможно, а соразмерно целесообразности. Было раньше такое выражение: «меры социальной защиты». То есть целесообразность: насколько этого человека целесообразно изолировать от общества», - убежден о. Игорь (Прекуп).