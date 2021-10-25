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"Никакое пожизненное заключение не является соразмерным"

Игорь Прекуп. ФОТО: Кадр из передачи "Своя правда"

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 25 октября, участники программы будут спорить на философскую тему – «Преступление и наказание».

В студии присутствовал настоятель Храма Преподобного Сергия Радонежского в Палдиски о. Игорь (Прекуп). По его словам, ни пожизненное заключение, ни смертная казнь не могут быть соразмерными наказаниями за тяжкие преступления против личности.

«Я, честно говоря, не очень представляю, как можно говорить о соразмерности, если речь идет об убийстве или ином преступлении, которое калечит человека на всю жизнь физически или психически. Никакое пожизненное заключение не является соразмерным. И даже смертная казнь в случае, когда с отягчающими, да еще и когда много жертв… ну нельзя же человека убить много раз, чтоб было соразмерно. Поэтому, мое личное мнение, что наказание должно быть соразмерно не преступлению - это невозможно, а соразмерно целесообразности. Было раньше такое выражение: «меры социальной защиты». То есть целесообразность: насколько этого человека целесообразно изолировать от общества», - убежден о. Игорь (Прекуп).

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Преступление и наказание" в понедельник, 25 октября, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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