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Под колесами пассажирского поезда погиб человек

Поезд Elron. ФОТО: Madis Veltman / Postimees

В субботу до полудня в Ида-Вирумаа под колесами поезда погиб человек, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вчера, 23 октября, в 10.22 в Ида-Вирумаа в деревне Солдина недалеко от переезда Солдина 33-летний мужчина выскочил на пути перед пассажирским поездом Elron. Человек скончался на месте происшествия. 

Напомним, что это уже второй случай гибели человека под колесами поезда в этом месяце. 14 октября под колесами поезда мужчина погиб у станции "Ярве" в Таллинне. 

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