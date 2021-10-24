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Румыния - одна из худших стран ЕС по уровню вакцинации от коронавируса. Доля получивших прививку здесь примерно такая же, как в России. Власти винят в низких показателях вакцинации население и вводят новые ограничения, в том числе - комендантский час для непривитых.

"Иногда мне кажется, что вся страна превратилась в отделение реанимации", - говорит руководитель отделения интенсивной терапии в одной из больниц на западе Румынии Дорел Сандеск.

Палаты интенсивной терапии в стране переполнены, десятки пациентов, находящихся в критическом состоянии, были перевезены на лечение в Венгрию и Польшу.

С 25 октября в Румынии вступят в силу новые ограничения: ношение масок станет обязательным на улице и в помещении, непривитым будет запрещено покидать свои дома после восьми вечера. Однако насколько местные власти будут следить за соблюдением этих правил, пока остается под вопросом.

Доля полностью привитых в некоторых странах ФОТО: BBC

По усредненным данным за последнюю неделю, каждый день в Румынии коронавирусом заболевают 15 тысяч человек (население страны - 19,4 млн). Уровень вакцинации здесь составляет чуть больше 29%: это наихудший показатель среди стран ЕС после Болгарии (там вакцинировано всего 19,4% населения).

В один из последних дней в стране от ковида умерли 574 человека, а в среднем за последнюю неделю умирали по 389 человек в день.

Общая смертность от коронавируса в Румынии составляет 226 человек на миллион населения. Средний показатель по Евросоюзу - 24 смерти на миллион.

Летом Румыния продала партии вакцины в Ирландию, Данию и Вьетнам из-за слабого спроса внутри страны.

Врачи в центре вакцинации в Бухаресте. ФОТО: Getty Images

Власти винят в столь низких показателях рядовых граждан, слишком многие из которых, по их мнению, доверяют конспирологическим теориям о вреде вакцины больше, чем врачам. Население в ответ обвиняет власти в плохом руководстве, развале системы здравоохранения, и, главное, в коррупции.

В попытке улучшить показатели власти среди прочего проводят так называемые "прививочные марафоны". Один из таких проходит на этих выходных в Бухаресте: шесть центров вакцинации работают день и ночь. В пятницу спустя два часа после открытия центров прививку от коронавируса сделали более тысячи человек.

2 октября в Румынии прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений ФОТО: EPA

В городе Рошиорий-де-Веде, расположенном к юго-западу от Бухареста, центр вакцинации перевели из спортивного стадиона в клуб для пенсионеров с двумя комнатами. В центре объяснили это тем, что спрос на вакцину слишком слабый и в большом помещении нет необходимости.

В одном из баров в городе Тимишоара на западе Румынии официант случайно услышал, как один из посетителей рассказывал другому, что у того нет вакцины. "Допивайте побыстрее, затем вам придется уйти", - сказал официант, оглядываясь по сторонам в поисках полиции.

По сообщениям местных СМИ, в городе Ботошани на севере страны жениха не пустили на собственную свадьбу после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат.