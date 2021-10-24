Новости о том, что в Латвии кто-то был пойман на фальшивом сертификате, появляются все чаще и чаще. Речь обычно идет о задержании двух-трех медработников или о нескольких покупателях. На данный момент аннулировано чуть более двадцати поддельных документов о вакцинации. Редакция Klik провела собственное расследование и уверена: рынок торговли сертификатами гораздо больше, чем кажется, и проблема не только в этом.

Для подписчиков

Мы нашли телеграм-канал, предлагающий подобные услуги, и связались с поставщиком: нам предложили купить сертификат о вакцинации за 300 евро или сертификат о том, что человек переболел, за 150 евро. Первый будет готов всего через 5 дней, второй придется подождать — примерно дней 20, а также понадобится театрально отсидеть карантин.