Вс, 24.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Коронавирус у детей: в Эстонии заразился новорожденный, восьмимесячный нуждался в ИВЛ

Коронавирус у детей: в Эстонии заразился новорожденный, восьмимесячный нуждался в ИВЛ

Новорожденный. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Коронавирус не обходит стороной и детей: в Эстонии самому младшему зараженному было всего 12 дней.

Как сообщает Департамент здоровья на своей странице в социальных сетях, самому младшему жителю Эстонии, у которого был обнаружен коронавирус, было 12 дней, а в искусственной вентиляции легких нуждался восьмимесячный ребенок. Издание Eesti Päevaleht уточняет, что родители были не вакцинированы от коронавируса. 

За последние 14 дней заболеваемость в Эстонии на 100 000 жителей составляет 1311, и на следующей неделе следует ожидать роста числа заболевших. Также, по оценке Министерства социальных дел, возрастет количество людей, нуждающихся в стационарном лечении. Курс вакцинации прошли около 55% населения, в том числе около 65% взрослого населения и около 71% людей старше 60 лет.

COVID-19 среди школьников

На данный момент вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. В недавнем интервью Lõuna-Eesti Postimees министр образования и науки Лийна Керсна сообщила, что привито более 60 процентов учащихся в возрасте 16-17 лет, почти половина детей в возрасте 12-15 лет. 

«У нас в Эстонии 521 общеобразовательная школа и, по последним данным, у нас 103 вспышки в школах. Почти в половине из них за почти десять дней не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения, - уточнила она. - Однако мы видим, что в школьных очагах довольно много зараженных: есть четыре школьных очага с 50 и более инфицированными, хотя в большинстве случаев в школах все же небольшие очаги заражения. В основном заражаются непривитые школьники и дети младше 12 лет, которым пока и нельзя вакцинироваться».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back