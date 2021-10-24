Субботняя демонстрация заставила эстонского политика выйти из партии
Присяжный адвокат и член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Симон объявил сегодня в социальных сетях, что покинул ряды партии, пишет Postimees.
Присяжный адвокат и член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Симон объявил сегодня в социальных сетях, что покинул ряды партии, пишет Postimees.
Симон оправдывает свой выход из партии в посте, опубликованномна Фейсбуке. «Сообщаю, что сегодня утром я вышел из рядов EKRE. Последней каплей в этой чаше стала вчерашняя демонстрация, на которой председатель партии публично требует свержения демократически избранного правительства. Как это? Это был призыв к революции или насилию с целью свержения правительства? Уж столько то следует соображать, что если публично перед народом кричать на правительство, оно не уйдет в отставку и ничего не изменится, если только это не приглашение к маршу на Тоомпеа и организации переворота. На мой взгляд, здесь есть признаки преступления в антигосударственной деятельности», - написал Симон.
«Во-вторых, протест против вакцинации. Напомню, что когда EKRE сама находилась в правительстве, были введены крайне строгие ограничения, все магазины и учреждения были закрыты, Сааремаа был полностью заблокирован и никто не говорил о соразмерности, личных свободах, конституционных правах и т.д. Тогда я гордился тем, что являюсь членом EKRE, членом правящей партии, которая умеет действовать быстро, решительно, ограничивая распространение вируса и так далее. Сейчас же все наоборот: ограничения неконституционны, ничего нельзя делать, не вакцинируйтесь, отрицайте вирусы и так далее. Самое смешное, что все члены правления EKRE сами вакцинированы, но призывают не вакцинироваться. Да, в прессе они утверждают, что призывают к свободе, но к какой свободе? Свобода заразиться и умереть от вируса? Глядя на плакаты и общее настроение на демонстрации, я бы сказал, что слова и действия партии - очень разные. Сколько людей в масках было на демонстрации? Два человека в противогазах. Почему, боялись заразиться среди народа? Теперь мы ожидаем взрывного роста инфицированных, как после Тартуского лыжного марафона», - сказал политик.
"Я больше не понимаю, какой ветер дует и за что выступает EKRE. Противодействие вакцинации - это вредящая народу Эстонии, прямая и преднамеренная дейтельность, направленная против против эстонского национального самосознания и против своего собственного народа. Борьба с глобальным смертоносным вирусом должна быть общим делом для всех нас, делом эстонского народа, делом сохранения нации. EKRE повернула свой курс прямо против эстонского народа и призывает эстонский народ к уничтожению, людей - к заражению и смерти от вируса. Не только идет распространение вируса, но и многие плановые пациенты не помещаются в больницы, не попадают на лечение, не получают операции и т.д. Растет смертность, идет уничтожение народа. Я не могу с этим согласиться, поэтому я вышел из EKRE. За Эстонию", - завершает Симон свой пост.