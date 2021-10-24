Субботняя демонстрация заставила эстонского политика выйти из партии

Симон оправдывает свой выход из партии в посте, опубликованномна Фейсбуке. «Сообщаю, что сегодня утром я вышел из рядов EKRE. Последней каплей в этой чаше стала вчерашняя демонстрация, на которой председатель партии публично требует свержения демократически избранного правительства. Как это? Это был призыв к революции или насилию с целью свержения правительства? Уж столько то следует соображать, что если публично перед народом кричать на правительство, оно не уйдет в отставку и ничего не изменится, если только это не приглашение к маршу на Тоомпеа и организации переворота. На мой взгляд, здесь есть признаки преступления в антигосударственной деятельности», - написал Симон.

«Во-вторых, протест против вакцинации. Напомню, что когда EKRE сама находилась в правительстве, были введены крайне строгие ограничения, все магазины и учреждения были закрыты, Сааремаа был полностью заблокирован и никто не говорил о соразмерности, личных свободах, конституционных правах и т.д. Тогда я гордился тем, что являюсь членом EKRE, членом правящей партии, которая умеет действовать быстро, решительно, ограничивая распространение вируса и так далее. Сейчас же все наоборот: ограничения неконституционны, ничего нельзя делать, не вакцинируйтесь, отрицайте вирусы и так далее. Самое смешное, что все члены правления EKRE сами вакцинированы, но призывают не вакцинироваться. Да, в прессе они утверждают, что призывают к свободе, но к какой свободе? Свобода заразиться и умереть от вируса? Глядя на плакаты и общее настроение на демонстрации, я бы сказал, что слова и действия партии - очень разные. Сколько людей в масках было на демонстрации? Два человека в противогазах. Почему, боялись заразиться среди народа? Теперь мы ожидаем взрывного роста инфицированных, как после Тартуского лыжного марафона», - сказал политик.