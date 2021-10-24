Руководитель больницы заразился коронавирусом

Прошедший вакцинацию в январе Сууркаев сказал в воскресенье, что чувствует себя неважно. «Лежу, кашляю, сопли текут. Аппетит хороший, но не понимаю, что ем. Если бы я не видел, я бы не знал», - говорит он.

Руководитель больницы не смог точно определить, где заразился, это уже обсуждалось и с Департаментом здоровья.

Он назвал субботнюю акцию протеста на площади Вабадузе в Таллинне нападением на здравоохранение. «Сам получив положительный результат теста и почувствовав, как час за часом теряется здоровье, происходившее там очень угнетает», - сказал Сууркаев.

В Раквереской больнице коронаотделение работает с прошлой пятницы, по состоянию на утро воскресенья, там находится семь пациентов. Всего больница готова принять на лечение 16 коронапациентов.