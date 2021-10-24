Картина дня: очередной коронарекорд, цены на такси и победа Контавейт
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9137 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1787. Скончались семь человек. Читать далее...
Коронавирус не обходит стороной и детей: в Эстонии самому младшему зараженному было всего 12 дней. Читать далее...
В последние недели мне приходилось неоднократно объяснять, что происходит на нашем рынке таксоизвоза или, выражаясь более современным языком, каршеринга. Почему Bolt может позволить себе шокирующе высокие коэффициенты цен и почему, например, другое приложение Taxigo и многие компании такси могут выполнять работу по значительно более низким ценам? Читать далее...
Говоря о вакцинации полицейских от коронавируса, идаский префект Тарво Крууп сказал, что каждый сотрудник важен для них и поэтому к каждому работнику правоохранительных органов применяется индивидуальный подход. Читать далее...
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 20) сломила сопротивление россиянки Екатерины Александровой (WTA, 37) в финале проходившего в Москве турнира Кубок Кремля. Читать далее...
Если бы роскошный красно-бежевый Chrysler CO 6, построенный 88 лет назад в Детройте и стоящий сейчас в гараже энтузиаста Пярнуского клуба старой техники Янно Ханнуса, мог рассказывать истории, мы, вероятно, услышали бы очень много захватывающего. Читать далее...
Присяжный адвокат и член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Урмас Симон объявил сегодня в социальных сетях, что покинул ряды партии. Читать далее...
Тест на коронавирус председателя правления Раквереской больницы Айна Сууркаева в субботу оказался положительным. Он находится на домашнем лечении. Читать далее...
Отца Юлии Македонской в середине двухтысячных убили в ходе ссоры двое рецидивистов, причем с особой жестокостью. Суд вынес убийцам наказание в виде 7 лет лишения свободы. Дочь так и не согласилась с приговором. Читать далее...
Водителю стало плохо за рулем: машина врезалась в дорожное ограждение, человек умер. Читать далее... Под колесами пассажирского поезда погиб человек. Читать далее... Автомобиль врезался в стену дома: за рулем был 14-летний подросток. Читать далее... Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: непристегнутый пассажир вылетел из машины. Читать далее...