По-прежнему обесточено более 900 домохозяйств

В пятницу было обесточено около 50 000 клиентов, но уже к вечеру пятницы Elektrilevi вернуло подключение к сети электропередач более чем 45 000 клиентов.

По состоянию на 15 часов в воскресенье по разным регионам Эстонии оставалось 901 аварийное отключение, в том числе 585 в Харьюмаа и 191 в Пярнумаа. В остальных регионах число аварийных отключений составляло менее 100.