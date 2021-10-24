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По-прежнему обесточено более 900 домохозяйств

Электричество. Иллюстративное фото. ФОТО: Sander Ilvest

В результате бушевавшего в ночь на 22 октября шторма во второй половине воскресенья по-прежнему обесточено более 900 домохозяйств.

В пятницу было обесточено около 50 000 клиентов, но уже к вечеру пятницы Elektrilevi вернуло подключение к сети электропередач более чем 45 000 клиентов.

По состоянию на 15 часов в воскресенье по разным регионам Эстонии оставалось 901 аварийное отключение, в том числе 585 в Харьюмаа и 191 в Пярнумаа. В остальных регионах число аварийных отключений составляло менее 100.

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