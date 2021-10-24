Фото ⟩ Водитель в уголовно наказуемой степени опьянения устроил аварию

По словам дежурного пресс-секретаря Идаской префектуры, об аварии сообщили в 14.53. 37-летний мужчина потерял контроль над легковым автомобилем Toyota и врезался в пень, вылетев с дороги.

Пьяный водитель спровоцировал в Ридакюла аварию. ФОТО: Eva Samolberg-Palmi

Скорая помощь осмотрела его на месте происшествия, госпитализация ему не требовалась. К сожалению, водитель находился в уголовно наказуемой степени опьянения. Он был в машине один.

Дежурный пресс-секретарь подчеркнул, что употребивший алкоголь водитель представляет в движении большую опасность прежде всего для себя. «Перед тем, как садиться за руль, нужно быть уверенным в своей трезвости», - сказал пресс-секретарь.

Пьяный водитель спровоцировал аварию. ФОТО: Eva Samolberg-Palmi