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  • Водитель в уголовно наказуемой степени опьянения устроил аварию

Фото ⟩ Водитель в уголовно наказуемой степени опьянения устроил аварию

Машина пьяного водителя тяжело пострадала, сам мужчина тяжелых травм не получил. ФОТО: Eva Samolberg-Palmi

Сегодня после полудня ​​в Ридакюла, волость Кадрина, произошла авария, где, по словам сообщившего о ней, машина выехала с дороги и врезалась в дерево, пишет Virumaa Teataja.

По словам дежурного пресс-секретаря Идаской префектуры, об аварии сообщили в 14.53. 37-летний мужчина потерял контроль над легковым автомобилем Toyota и врезался в пень, вылетев с дороги.

Пьяный водитель спровоцировал в Ридакюла аварию. ФОТО: Eva Samolberg-Palmi

Скорая помощь осмотрела его на месте происшествия, госпитализация ему не требовалась. К сожалению, водитель находился в уголовно наказуемой степени опьянения. Он был в машине один.

Дежурный пресс-секретарь подчеркнул, что употребивший алкоголь водитель представляет в движении большую опасность прежде всего для себя. «Перед тем, как садиться за руль, нужно быть уверенным в своей трезвости», - сказал пресс-секретарь.

Пьяный водитель спровоцировал аварию. ФОТО: Eva Samolberg-Palmi
Авария в Ридакюла. ФОТО: Eva Samolberg-Palmi

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