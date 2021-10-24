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  • Полиция просит помощи в поисках 81-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках 81-летнего мужчины

Арви. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Арви, который покинул свой дом примерно в половине девятого в деревне Сипа, волость Мярьямаа.

Пожилого мужчину не видели с тех пор, как он ушел из дома, раньше он не уходил подобным образом. У пропавшего нет с собой мобильного телефона.

Рост Арви - 163 см, у него крепкое телосложение, он немного прихрамывает. Отличительная черта - седая борода. Когда он уходил, на нем была синяя куртка, светлая кепка, джинсы и зеленые резиновые сапоги.

В настоящий момент полиция вместе с близкими активно ищет пропавшего.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его возможном местонахождении, дать знать об этом по номеру 112.

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