Полиция просит помощи в поисках 81-летнего мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Арви, который покинул свой дом примерно в половине девятого в деревне Сипа, волость Мярьямаа.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Арви, который покинул свой дом примерно в половине девятого в деревне Сипа, волость Мярьямаа.
Пожилого мужчину не видели с тех пор, как он ушел из дома, раньше он не уходил подобным образом. У пропавшего нет с собой мобильного телефона.
Рост Арви - 163 см, у него крепкое телосложение, он немного прихрамывает. Отличительная черта - седая борода. Когда он уходил, на нем была синяя куртка, светлая кепка, джинсы и зеленые резиновые сапоги.
В настоящий момент полиция вместе с близкими активно ищет пропавшего.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его возможном местонахождении, дать знать об этом по номеру 112.