Полиция просит помощи в поисках 81-летнего мужчины

Пожилого мужчину не видели с тех пор, как он ушел из дома, раньше он не уходил подобным образом. У пропавшего нет с собой мобильного телефона.

Рост Арви - 163 см, у него крепкое телосложение, он немного прихрамывает. Отличительная черта - седая борода. Когда он уходил, на нем была синяя куртка, светлая кепка, джинсы и зеленые резиновые сапоги.

В настоящий момент полиция вместе с близкими активно ищет пропавшего.