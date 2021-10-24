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KinoFF объявил первые фильмы и представил фестивальные паспорта

Открытие KinoFF в культурном центре Кохтла-Ярве. ФОТО: Anastassia Volkova/Kinoff

На проводимом в Ида-Вирумаа фестивале KinoFF можно будет увидеть лучшие российские фильмы года, в число которых вошли участники крупнейших европейских фестивалей – “Разжимая кулаки” и “Капитан Волконогов бежал”, а также “Оторви и выбрось” из главной конкурсной программы PÖFF. В общей сложности будет представлено 18 полнометражных работ. Впервые можно приобрести фестивальный паспорт, который представляет собой абонемент на 10 билетов.

Кинофестиваль KinoFF проводится в третий раз в трех городах Ида-Вирумаа. Основной фокус фестиваля сосредоточен на современном российском кинематографе, однако в программу регулярно входят и фильмы эстонского производства.

“Фестиваль развивается и с каждым годом становится масштабнее, не только увеличивая количество фильмов в программе, но и предлагая разнообразную программу, которая подобно самому киноискусству затрагивает различные сферы деятельности. Для максимально удобного и выгодного участия в KinoFF в любом городе его проведения, зрителям впервые предоставляется возможность купить фестивальные паспорта. Абонемент позволит его владельцу не ограничиваться тем, что привозят в культурное заведение рядом с домом, но следовать за фестивалем по всему региону”, – сказала генеральный продюсер KinoFF Яна Будковская.

В этом году ярким событием в основной программе фестиваля станет показ фильма российско-эстонско-французского производства “Капитан Волконогов бежал”. Это очередная успешная работа творческого дуэта режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, вошедшая в главный конкурс Венецианского кинофестиваля.

В фантасмагорическом фильме воссоздана страна с авторитарным режимом, где правоохранительные органы работают по своим беспощадным правилам. В один день капитан Федор Волконогов (Юра Борисов), ранее находившийся на хорошем счету у руководства, объявляется преступником. Капитану удается сбежать – начинается погоня, в которой он пытается получить прощение тех людей, в чьи семьи принес горе. Ведь если хотя бы один человек простит его, то капитан сможет избежать Ада.

Фильм-победитель премии “Особый взгляд” Каннского кинофестиваля “Разжимая кулаки” – это вторая полнометражная работа ученицы Александра Сокурова и уроженки Кабардино-Балкарии Киры Коваленко. Эстонской публике режиссер известна своей первой полнометражной работой “Софичка”, которая в 2016 году вошла в конкурсную программу дебютных фильмов PÖFF.

“Оторви и выбрось” – это новая черная комедия Кирилла Соколова, который зарекомендовал себя в мире кино как автор с оригинальным почерком. Фильм посвящен острым социальным темам и концентрируется главным образом на взаимоотношениях в семье. Главные роли исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко и Виктория Короткова. В Эстонии состоится международная премьера этого фильма.

Для того, чтобы получить возможность смотреть фильмы по самой выгодной цене, в этом году впервые можно приобрести фестивальный паспорт KinoFF. Абонемент можно использовать для покупки билетов на фильмы во всех трех городах фестиваля – Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве. Он стоит 35 евро и рассчитан на 10 посещений. По абонементу можно купить за раз до двух билетов и отправиться на киносеанс в компании друга. При входе в кинотеатры проверяют наличие вакцины от COVID-19 или подтверждение перенесенной болезни.

Фестиваль KinoFF пройдет 11–14 ноября в Кохтла-Ярве, 18–21 ноября в Йыхви и 26–28 ноября в Нарве.

Уже сейчас в новом киноклубе KinoFF в Нарве Михаил Комашко проводит ретропоказы и обсуждения фильмов. Также к фестивалю завершит работу лагерь OBJEKT: Shorts, который представляет собой ряд встреч молодежи с профессиональными кинематографистами и съемку короткометражных фильмов. Лучшие короткометражные фильмы лагеря покажут на KinoFF.

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