KinoFF объявил первые фильмы и представил фестивальные паспорта
На проводимом в Ида-Вирумаа фестивале KinoFF можно будет увидеть лучшие российские фильмы года, в число которых вошли участники крупнейших европейских фестивалей – “Разжимая кулаки” и “Капитан Волконогов бежал”, а также “Оторви и выбрось” из главной конкурсной программы PÖFF. В общей сложности будет представлено 18 полнометражных работ. Впервые можно приобрести фестивальный паспорт, который представляет собой абонемент на 10 билетов.