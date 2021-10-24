Лидер немецких "зеленых" предложил распределять в ЕС беженцев из Беларуси
Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек предложил распределять прибывающих с территории Беларуси нелегальных мигрантов среди государств ЕС. Европейские страны должны поддержать в урегулировании данного кризиса правительство Польши несмотря на то, что Варшава до сих пор отказывалась принимать въезжающих со стороны Беларуси беженцев, заявил он в интервью немецкой газете Frankfurter Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 24 октября.