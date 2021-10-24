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Лидер немецких "зеленых" предложил распределять в ЕС беженцев из Беларуси

Мигранты в Литве. ФОТО: Petras Malukas

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек предложил распределять прибывающих с территории Беларуси нелегальных мигрантов среди государств ЕС. Европейские страны должны поддержать в урегулировании данного кризиса правительство Польши несмотря на то, что Варшава до сих пор отказывалась принимать въезжающих со стороны Беларуси беженцев, заявил он в интервью немецкой газете Frankfurter Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 24 октября.

Одновременно один из лидеров "зеленых", которые, по всей вероятности, войдут в следующее коалиционное правительство ФРГ, выразил надежду на изменение курса консервативного правительства Польши в отношении миграционного кризиса. "В любом случае мы должны поддержать Польшу и распределять беженцев из Беларуси в Европе. И нам следует помнить о необходимости соблюдать гуманитарные стандарты", - подчеркнул он.

Кроме того, Хабек призвал ужесточить санкции в отношении режима белорусского правителя Александра Лукашенко, которого ЕС обвиняет в "гибридной войне" с использованием мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. "Лукашенко использует людей для ведения гибридной войны", - указал он далее. По словам немецкого политика, целью Минска является принуждение ЕС к смягчению санкций, но европейцам не следует поддаваться на подобный шантаж, передает Deutsche Welle.

В частности, необходимо принять меры для запрета авиарейсов в Минск, на которых в Беларусь прибывают мигранты из ближневосточных стран, отметил Хабек.

Евросоюз обвиняет Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима. Польша разместила на границе с Беларусью 6 тысяч солдат и ввела режим ЧС, из-за которого журналисты и гуманитарные организации лишились доступа к мигрантам в пограничном регионе.

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