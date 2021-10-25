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Южная Корея опровергла заявления некоторых СМИ о перевороте в КНДР

Граждане Южной Кореи смотрят новогоднюю речь Ким Чен Ына. ФОТО: LEE JIN-MAN/AP

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) опровергла сообщения некоторых СМИ о государственном перевороте в КНДР, сообщает агентство "Ренхап".

Национальная разведывательная служба (NIS) опровергла сообщения, в которых утверждалось, что сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон свергла Ким Чен Ына после государственного переворота.

Еще один правительственный чиновник также заявил агентству, что данные сообщения не соответствуют действительности.

"Ренхап" напоминает, что ряд СМИ, ссылаясь на публикацию американского таблоида Globe, сообщили, что Ким Е Чжон устроила государственный переворот в период с 6 мая по 5 июня и отстранила Ким Чен Ына от должности. Как утверждалось в публикации, на недавних мероприятиях КНДР вместо северокорейского лидера присутствовал его двойник.

Свои утверждения СМИ подкрепляли тем, что внешность Ким Чен Ына изменилась. В частности, отмечали они, в настоящий момент лидер КНДР значительно постройнел.

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