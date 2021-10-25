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Прямая трансляция и блог ⟩ Кая Каллас выступает в Рийгикогу с политическим заявлением

Кая Каллас выступит в Рийгикогу с политическим заявлением.

Премьер-министр в понедельник представила социальной комиссии Рийгикогу отчет о критической эпидемиологической ситуации. Кая Каллас сообщила в ответ на запрос председателя партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, что эпидемиологическая ситуация в Эстонии критическая, больницы вынуждены ограничивать плановое лечение, а правительство ввело ограничения для невакцинированных.

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