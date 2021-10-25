Блог, фото и видео ⟩ Кая Каллас выступила в Рийгикогу с политическим заявлением

Выступившая в Рийгикогу с политическим заявлением премьер-министр Кая Каллас призвала депутатов к единодушию по вопросу поддержки медицинской системы.

«Медицинская система Эстонии сейчас переживает тяжелый период, для преодоления которого ей требуются поддержка и трудовой мир. В целом в Рийгикогу царит консенсус, например, по вопросу государственной обороны: никто из нас не спорит с тем, что для того, чтобы сохранить независимость Эстонии, нам необходимы членство в НАТО и оборонные инвестиции. Я очень прошу, чтобы мы нашли такой же консенсус и по вопросу поддержки медицинской системы. Чтобы никто из нас не демонизировал, нападал или угрожал медицинским работникам, из последних сил защищающих здоровье эстоноземельцев», - сказала Каллас.

Каллас отметила, что в Эстонии вновь исключительно критическая ситуация с коронавирусом. «Как, скорее всего, все в Эстонии, и я надеялась, что мы больше не окажемся в подобной ситуации. Как и большинство, мы сделали все для того, чтобы худшее было уже позади, но, к сожалению, это не так», - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула обязанность лечить всех тяжело больных. «И, к сожалению, при тяжелом течении этой болезни люди оказываются в больнице, на искусственной вентиляции легких. Covid — заразное заболевание, поэтому таких пациентов приходится изолировать от остальных. Когда в больницу поступает все больше пациентов с covid, приходится закрывать другие отделения. Выбор суров — прежде всего отменяют плановые операции, например, больные бедра, суставы, даже операции на сердце откладывают. Эти люди не могут выбирать заболевание и нуждаются в лечении. Больные Covid могут защититься с помощью вакцинации, чтобы болезнь не была такой тяжелой и они не попали в больницу», - сказала она.

«Есть некоторые политики, жестоко заявившие, что ради защиты свободы некоторым людям придется умереть. Я с этим не согласна. Это исключительно циничное равнодушие в отношении людей и нормализация смертей пожилых. Люди не бессмертны, но они не должны умирать мучительной смертью от коронавируса. К сожалению, COVID также угрожает жизни и здоровью и других людей», - сказала Каллас.

Премьер-министр отметила, что вопрос не в числе больничных коек. «Вопрос в людях, работающих в ковидных отделениях. Нужно учитывать, что в ковидных отделениях нужны два комплекта медицинских работников, потому что они должны работать в защитных костюмах. Это тяжелая работа, медицинские работники больше не хотят работать в ковидных отделениях», - сказала она.

В защите нуждаются прежде всего невакцинированные

Каллас сказала, что во время первой волны было достаточно рекомендации сохранять дистанцию. «Во время второй волны о вирусе знали уже больше и люди были смелее, потому что большинство не заболело или перенесло это заболевание легко», - сказала она.