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Кая Каллас выступит в Рийгикогу с политическим заявлением

Кая Каллас ФОТО: Sander Ilvest

Кая Каллас выступит в Рийгикогу с политическим заявлением, сообщает Rus.ERR.

Премьер-министр в понедельник представит социальной комиссии Рийгикогу отчет о критической эпидемиологической ситуации, а также выступит с политическим заявлением в большом зале парламента. Об этом Каллас сообщила в ответ на запрос председателя партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, отметив, что эпидемиологическая ситуация в Эстонии критическая, больницы вынуждены ограничивать плановое лечение, а правительство ввело ограничения для не вакцинированных людей.

Фракция "Отечество" в среду на прошлой неделе предложила премьер-министру при первой возможности выступить в Рийгикогу с обзором распространения коронавируса в Эстонии и планируемых правительством ограничений.

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