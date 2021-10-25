Кая Каллас выступит в Рийгикогу с политическим заявлением
Кая Каллас выступит в Рийгикогу с политическим заявлением, сообщает Rus.ERR.
Кая Каллас выступит в Рийгикогу с политическим заявлением, сообщает Rus.ERR.
Премьер-министр в понедельник представит социальной комиссии Рийгикогу отчет о критической эпидемиологической ситуации, а также выступит с политическим заявлением в большом зале парламента. Об этом Каллас сообщила в ответ на запрос председателя партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, отметив, что эпидемиологическая ситуация в Эстонии критическая, больницы вынуждены ограничивать плановое лечение, а правительство ввело ограничения для не вакцинированных людей.
Фракция "Отечество" в среду на прошлой неделе предложила премьер-министру при первой возможности выступить в Рийгикогу с обзором распространения коронавируса в Эстонии и планируемых правительством ограничений.