Кая Каллас выступит в Рийгикогу с политическим заявлением

Премьер-министр в понедельник представит социальной комиссии Рийгикогу отчет о критической эпидемиологической ситуации, а также выступит с политическим заявлением в большом зале парламента. Об этом Каллас сообщила в ответ на запрос председателя партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера, отметив, что эпидемиологическая ситуация в Эстонии критическая, больницы вынуждены ограничивать плановое лечение, а правительство ввело ограничения для не вакцинированных людей.