Центристы отправятся в оппозицию: в Кохтла-Ярве договорились о создании союза четырех

В результате продолжавшихся на выходных переговоров четыре политических силы, получившие 13 мест из 25 в городском собрании Кохтла-Ярве, договорились о создании коалиции. Они пришли к соглашению и по основным пунктам коалиционного договора.

«Состоялось очень конструктивное, приятное, ориентированное на сотрудничество обсуждение программ. Общих пунктов намного больше, чем различий. Родилась очень работоспособная коалиция, - сказал председатель фракции социал-демократов в новом горсобрании Кохтла-Ярве Эдуард Одинец. - Все стороны готовы к сотрудничеству и полны желания инициировать в городе изменения».