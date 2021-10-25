Центристы отправятся в оппозицию: в Кохтла-Ярве договорились о создании союза четырех
В Кохтла-Ярве о создании коалиции договорились Социал-демократическая партия, Партия реформ, а также избирательные союзы «Рестарт Кохтла-Ярве» и «Прогресс».
В Кохтла-Ярве о создании коалиции договорились Социал-демократическая партия, Партия реформ, а также избирательные союзы «Рестарт Кохтла-Ярве» и «Прогресс».
В результате продолжавшихся на выходных переговоров четыре политических силы, получившие 13 мест из 25 в городском собрании Кохтла-Ярве, договорились о создании коалиции. Они пришли к соглашению и по основным пунктам коалиционного договора.
«Состоялось очень конструктивное, приятное, ориентированное на сотрудничество обсуждение программ. Общих пунктов намного больше, чем различий. Родилась очень работоспособная коалиция, - сказал председатель фракции социал-демократов в новом горсобрании Кохтла-Ярве Эдуард Одинец. - Все стороны готовы к сотрудничеству и полны желания инициировать в городе изменения».
Коалиционный договор планируется подписать в четверг, 28 октября.