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В больницах находятся 516 пациентов с коронавирусом

Пярнуская больница. ФОТО: Mihkel Maripuu

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5957 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1282. Скончались восемь человек.

Среди новых заразившихся 821 человек не был вакцинирован, а 461 полностью прошел курс вакцинации.

За сутки ввели 371 бустерную дозу, всего введено 1728 доз вакцины против коронавируса. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 56,45%.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом, семеро не были привиты: 68-летняя женщина, 68-летний мужчина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 84-летний мужчина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 94-летняя женщина.

По состоянию на утро 25 октября в больницах находится 516 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 362 человека, из которых 253 человека (70%) не были вакцинированы, у 109 человек (30%) курс вакцинации завершен.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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