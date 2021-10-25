Почти 30 000 жителей Эстонии не указали свои данные в регистре народонаселения

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, от правильно зарегистрированного местожительства люди получают немало пользы. «В удобной организации повседневных дел, потреблении необходимых услуг, то есть во всей жизни человека, корректные данные в регистре народонаселения играют важную роль», – сказал министр внутренних дел.

Данные местожительства являются основанием, например, при назначении ребенку места в детском саду и школе, получении социальной помощи и пособий, использовании бесплатного общественного транспорта, избрании руководителей в местное самоуправление, продлении водительского удостоверения и т.д.

«Знание о проживающих на его территории людях и их местоположении дает государству и местному самоуправлению возможность учитывать потребности жителей и лучше о них заботиться. К примеру, местное самоуправление может предлагать своим людям лучшие услуги, хорошие дороги и благоустроенную среду; государство планировать места нахождения железнодорожных станций и автобусных остановок, исходя из распределения населения и его потребностей», – объяснил министр Яани.

В регистре народонаселения отсутствуют данные о местожительстве около 29 000 человек. Местожительство является недействительным на основании сообщения собственника помещения, если человек в этом помещении больше не проживает.

«Среди людей без данных о местожительстве, вероятно, много тех, кто уехал из Эстонии, но, уезжая, забыл обновить свои данные в регистре народонаселения. Возможностей для регистрации местожительства несколько – каждый может выбрать наиболее удобный для него вариант. Проще всего зарегистрировать местожительство на портале rahvastikuregister.ee, но заявление также можно подать и придя на место в городскую или волостную управу либо послав его по почте», – призывает начальник отдела по делам народонаселения МВД Энель Пунгас выбирать наиболее подходящий метод предоставления данных.

Если человек живет за границей, то данные можно обновить на портале rahvastikuregister.ee или в ближайшем иностранном представительстве Эстонии.

Помимо данных местожительства, в регистре народонаселения хранятся также контактные данные людей: адреса электронной почты, дополнительные адреса и номера телефонов.