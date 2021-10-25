Почти 30 000 жителей Эстонии не указали свои данные в регистре народонаселения
Правильные данные местожительства в регистре народонаселения играют ключевую роль на протяжении всей жизни человека – начиная с регистрации рождения, определения места в школе, продления водительского удостоверения и заканчивая участием в выборах и получением необходимых пособий. Корректные данные позволяют как местному самоуправлению, так и государству лучше заботиться о своих жителях – планировать и оказывать публичные услуги, назначать необходимые компенсации, повышать эффективность взаимного обмена информацией и сотрудничества. Примерно у 29 000 человек данные местожительства в регистре народонаселения не указаны.