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  • В Йыхви горело здание бывшего Дома культуры и суда

В Йыхви горело здание бывшего Дома культуры и суда

Пожар в Йыхви. ФОТО: Ida päästekeskus

В ночь на понедельник в Йыхви горело здание бывшего Дома культуры и суда, пожар потушили рано утром.

В 02:25 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на Нарвском шоссе в Йыхви горит двухэтажное здание, которое раньше использовалось как Дом суда. К моменту прибытия спасателей второй этаж здания и крыша горели открытым пламенем.

В 02:59 пламя охватило второй этаж, после чего началось тушение крыши. Пожар был локализован в 03:31 и окончательно ликвидирован в 05:20.

Людей в здании не было, и причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования.

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