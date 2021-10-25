В Йыхви горело здание бывшего Дома культуры и суда

В 02:25 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на Нарвском шоссе в Йыхви горит двухэтажное здание, которое раньше использовалось как Дом суда. К моменту прибытия спасателей второй этаж здания и крыша горели открытым пламенем.

В 02:59 пламя охватило второй этаж, после чего началось тушение крыши. Пожар был локализован в 03:31 и окончательно ликвидирован в 05:20.