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Анетт Контавейт стала 14-й ракеткой мира

Анетт Контавейт. ФОТО: Alexander Zemlianichenko

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), повторив свое лучшее личное достижение, пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 25 октября, Контавейт улучшила свое положение сразу на шесть мест. Столь впечатляющий рывок обусловлен ее победой на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля».

В начале рейтинга WTA изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет белоруска Арина Соболенко, на третьем месте продолжает находиться чешка Каролина Плишкова.

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