Анетт Контавейт стала 14-й ракеткой мира
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), повторив свое лучшее личное достижение, пишет Rus.ERR.
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), повторив свое лучшее личное достижение, пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга, опубликованной 25 октября, Контавейт улучшила свое положение сразу на шесть мест. Столь впечатляющий рывок обусловлен ее победой на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля».
В начале рейтинга WTA изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет белоруска Арина Соболенко, на третьем месте продолжает находиться чешка Каролина Плишкова.