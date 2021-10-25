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В России зафиксирован очередной максимум заражений коронавирусом. В шести российских регионах начались "нерабочие дни", локдаун готовятся ввести власти Москвы. Президент Владимир Путин на этом фоне рекомендовал главам регионов ограничить работу ресторанов в ночное время.

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в очередной раз обновил максимум и вплотную приблизился к 38 тысячам. В шести российских регионах начались "нерабочие дни", локдаун готовятся ввести власти Москвы. Президент Владимир Путин на этом фоне рекомендовал главам регионов ограничить работу ресторанов в ночное время.

Обновление рекорда заражений

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражений Covid-19 - это новый максимум с начала пандемии. В частности, 7 778 новых случаев выявлено в Москве, 2 693 случая в Петербурге, 1 184 - в Самарской области и 769 - в Нижегородской.

В последний раз рекордное число заразившихся было зафиксировано два дня назад - 23 октября. Тогда оперативный штаб отчитался о выявлении 37 678 новых случаев.

Суточный прирост новых случаев произошел в основном за счет Москвы, где накануне фиксировали почти на 50% меньше заражений 5 279 (а в стране - 35 660). Кроме того, максимальное за время пандемии число новых случаев сейчас выявили в Московской области - 3 127.

ФОТО: BBC

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, уже седьмой день подряд превышает 1 тысячу. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 1 069 заразившихся Covid-19 - на три больше, чем накануне. Рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки регистрировали два дня назад - в субботу штаб сообщал о 1075 умерших.

Общее число смертей, по данным штаба, достигло 231 669. Росстат, который учитывает больше случаев, ранее констатировал, что за время пандемии умерли более 400 тысяч россиян, заразившихся коронавирусом.

Очередной всплеск заболеваемости наблюдается в России с конца сентября. За последний месяц число выявляемых за сутки случаев, по официальным данным, выросло более чем на 70%. Регулярно обновляются максимумы как по суточному приросту Covid-19, так и по суточной смертности. В Москве суточный прирост был максимальным 19 июня - 9 120 новых случаев, три дня назад этот показатель составил 8 166 заражений.

При этом пик новой волны заболеваемости в России еще не достигнут, заявил в понедельник главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Специалист также отметил, что в последнее время резко выросло число детей и подростков, у которых ковид проходит в формах, требующих госпитализации.

Нерабочие дни и другие меры

На прошлой неделе Владимир Путин согласился с предложением правительства об объявлении нерабочими днями периода с 30 октября по 7 ноября из-за роста заражений Covid-19. При этом властям регионов предоставили право вводить дополнительные нерабочие дни в зависимости от ситуации на местах.

Этим правом воспользовались, в частности, власти Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской и Курской областей, а также в Пермского края. Там период нерабочих дней начался уже в понедельник, 25 октября.

С 28 октября локдаун - закрытие ресторанов, торговых центров, предприятий сферы услуг и учебных учреждений - начнет действовать в Москве, а с 30 октября - в Петербурге.

В понедельник на сайте Кремля опубликовали поручения Путина по итогам совещания с членами правительства. Он, в частности, рекомендовал властям регионов ввести запрет на "оказание услуг общественного питания" - рестораны и бары не должны работать с 23:00 до 6:00. В ночное время предлагается запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Кроме того, Путин поручил предоставить работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня для вакцинации от коронавирусной инфекции. Список поручений длинный - нужно кратно увеличить объемы тестирования, отправить людей старшего на удаленную работу, ввести QR-коды и так далее, а также нарастить темпы вакцинации. Ранее в Кремле называли крайне низкие темпы прививочной кампании главной причиной высокой заболеваемости и смертности.