Галерея ⟩ В Таллинне начались коалиционные переговоры
Сегодня вечером социал-демократы и Центристская партия начали переговоры о создании совместной Таллиннской городской управы, пишет Postimees.
Сегодня вечером социал-демократы и Центристская партия начали переговоры о создании совместной Таллиннской городской управы, пишет Postimees.
Участвующий в переговорах со стороны центристов Тийт Терик сказал, что сегодня вечером будет расписана процедура того, как переговоры будут проходить: «Мы хотим привлечь к обсуждению разных вопросов и имеющихся в нашей партии экспертов в данной области. Насколько долго переговоры продлятся, зависит от того, как много спорных мест возникнет. Мы заинтересованы в том, чтобы управление городом не встало на длительную паузу».
Как распределятся места в новой городской управе, по словам Терика, определится в ходе переговоров. Отвечая на вопрос, можно ли заманить ушедшего из EKRE депутата и таким образом вновь начать единолично управлять городом, Терик ответил, что все депутаты вольны в своих решениях, но Центристская партия не будет предпринимать попыток для установления единовластия. Терик не смог сказать, насколько удобным партнером является Социал-демократическая партия: «Это выяснится в ходе переговоров».
«Социал-демократы хотят представлять тех людей, которые за нас проголосовали, и реализовать те обещания, которые мы дали на выборах», - сказал руководитель Таллиннского регионального отделения партии Раймонд Кальюлайд.
Он добавил, что соцдемы готовы искать консенсус и объединяющие точки во время переговоров: «Конечно, у обеих партий есть знаковые моменты, найти компромисс по которым сложнее, но если говорить о них до начала переговоров, это не увеличит вероятность того, что удастся защитить свои позиции». Кальюлайд не захотел пока сказать, хочет он сам получить работу в городской управе или останется депутатом Рийгикогу.