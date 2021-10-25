Галерея ⟩ В Таллинне начались коалиционные переговоры

Участвующий в переговорах со стороны центристов Тийт Терик сказал, что сегодня вечером будет расписана процедура того, как переговоры будут проходить: «Мы хотим привлечь к обсуждению разных вопросов и имеющихся в нашей партии экспертов в данной области. Насколько долго переговоры продлятся, зависит от того, как много спорных мест возникнет. Мы заинтересованы в том, чтобы управление городом не встало на длительную паузу».

Как распределятся места в новой городской управе, по словам Терика, определится в ходе переговоров. Отвечая на вопрос, можно ли заманить ушедшего из EKRE депутата и таким образом вновь начать единолично управлять городом, Терик ответил, что все депутаты вольны в своих решениях, но Центристская партия не будет предпринимать попыток для установления единовластия. Терик не смог сказать, насколько удобным партнером является Социал-демократическая партия: «Это выяснится в ходе переговоров».

«Социал-демократы хотят представлять тех людей, которые за нас проголосовали, и реализовать те обещания, которые мы дали на выборах», - сказал руководитель Таллиннского регионального отделения партии Раймонд Кальюлайд.