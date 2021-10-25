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В Таллинне начинаются коалиционные переговоры

Таллиннская мэрия. ФОТО: Erik Prozes

Сегодня вечером социал-демократы и Центристская партия начинают переговоры о создании совместной Таллиннской городской управы, пишет Postimees.

Участвующий в переговорах со стороны центристов Тийт Терик сказал, что сегодня вечером будет расписана процедура того, как переговоры будут проходить: «Мы хотим привлечь к обсуждению разных вопросов и имеющихся в нашей партии экспертов в данной области. Насколько долго переговоры продлятся, зависит от того, как много спорных мест возникнет. Мы заинтересованы в том, чтобы управление городом не встало на длительную паузу».

Как распределятся места в новой городской управе, по словам Терика, определится в ходе переговоров. Отвечая на вопрос, можно ли заманить ушедшего из EKRE депутата и таким образом вновь начать единолично управлять городом, Терик ответил, что все депутаты вольны в своих решениях, но Центристская партия не будет предпринимать попыток для установления единовластия. Терик не смог сказать, насколько удобным партнером является Социал-демократическая партия: «Это выяснится в ходе переговоров».

«Социал-демократы хотят представлять тех людей, которые за нас проголосовали, и реализовать те обещания, которые мы дали на выборах», - сказал руководитель Таллиннского регионального отделения партии Раймонд Кальюлайд.

Он добавил, что соцдемы готовы искать консенсус и объединяющие точки во время переговоров: «Конечно, у обеих партий есть знаковые моменты, найти компромисс по которым сложнее, но если говорить о них до начала переговоров, это не увеличит вероятность того, что удастся защитить свои позиции». Кальюлайд не захотел пока сказать, хочет он сам получить работу в городской управе или останется депутатом Рийгикогу.

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