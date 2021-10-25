Популярный паб закрылся из-за требования проверять цифровые сертификаты

Владелец паба Юри Каламеэс подтвердил Postimees, что причиной закрытия стало требование проверки цифрового сертификата. «Это все-таки связано со справками. У нас есть клиенты, которые ходят к нам с момента открытия. И как я теперь должен сказать им на входе, чтобы они больше не приходили? Это немыслимо», - объяснил Каламеэс и добавил, что клиентов у них много.

И хотя проверка коронавирусных паспортов в местах общепита обязательна уже с конца августа, в Taksi Pubi этого не делали до сих пор. «Когда появилась эта мера, то ссылались на то, что ограничения должны быть разумными и пропорциональными. В качестве соответствующей меры мы стали измерять у клиентов температуру и не обслуживать тех, кто от этого отказывается. До сих пор к нам приходили люди, которые разрешали измерить им температуру. Мне кажется, что это разумно», - сказал Каламеэс.

Владелец паба понимал, что дальше им так работать не позволят: «Департамент здоровья приходил к нам с проверкой и угрожал по телефону. С сегодняшнего дня ситуация стала еще хуже: нам было дано распоряжение закрыть предприятие. Если отрицательный тест больше не является аргументом, то не засчитывается и измерение температуры. Если бы из-за этого распоряжения можно было бы обратиться в суд, то это означало бы серьезное нервное расстройство. Этого мне не надо».