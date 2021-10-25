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  • На озере Саадъярв спасатели нашли переохладившегося рыбака

На озере Саадъярв спасатели нашли переохладившегося рыбака

Лодка рыбака. Иллюстративное фото. ФОТО: Sille Annuk

Спасатели в воскресенье вечером помогли выбраться на берег рыбачившему на озере Саадъярв мужчине, которого обнаружили в камышах.

В воскресенье в 19.03 в Центр тревоги поступило сообщение о человеке, который днем вышел на лодке на Саадъярв порыбачить, но не вернулся и не выходит на связь.

Спасатели немедленно приступили к поискам на лодке и с помощью дрона. Час спустя в камышах обнаружили лодку, а в ней рыбака с переохлаждением, которого передали скорой помощи.

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