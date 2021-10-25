На озере Саадъярв спасатели нашли переохладившегося рыбака
Спасатели в воскресенье вечером помогли выбраться на берег рыбачившему на озере Саадъярв мужчине, которого обнаружили в камышах.
Спасатели в воскресенье вечером помогли выбраться на берег рыбачившему на озере Саадъярв мужчине, которого обнаружили в камышах.
В воскресенье в 19.03 в Центр тревоги поступило сообщение о человеке, который днем вышел на лодке на Саадъярв порыбачить, но не вернулся и не выходит на связь.
Спасатели немедленно приступили к поискам на лодке и с помощью дрона. Час спустя в камышах обнаружили лодку, а в ней рыбака с переохлаждением, которого передали скорой помощи.