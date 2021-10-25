Картина дня: заявление Каллас, закрытие популярного бара и призыв спасателей пополнить запасы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 октября.
ОБЗОР 〉 Какие именно ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня?
Сегодня правительство в принципе согласовало новые меры контроля для уменьшения загруженности больниц и более эффективного сдерживания эпидемии коронавируса. Дополнительные меры контроля будут временно введены с понедельника, 25 октября, по 10 января 2022 года. Читать далее...
Каллас: среди скончавшихся от COVID невакцинированных в пять раз больше
Премьер-министр Кая Каллас сказала в понедельник комиссии по социальным делам Рийгикогу, что среди скончавшихся от COVID невакцинированных в пять раз больше, чем вакцинированных. Читать далее...
В больницах находятся 516 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5957 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1282. Скончались восемь человек. Читать далее...
Туризм не будет прежним, и дело не только в COVID-19
Оптимистичные заявления Министерства финансов о возвращении эстонской экономики на докризисный уровень не касаются прежде всего туристического сектора, который наряду с гостиничным сектором и общественным питанием пытается как-то удержаться на плаву. При этом мировые тренды и растущие цены на топливо говорят, что скоро путешествия станут дороже, а туристические бюро могут утратить свои позиции. Читать далее...
В воскресенье Эстония перейдет на зимнее время
В воскресенье, 31 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо перевести на один час назад. Читать далее...
Спасательный департамент призывает людей пополнить домашние запасы
Тема готовности населения к кризисам в последние годы становится всё актуальнее. Кризисы приходят в нашу жизнь один за другим, однако, к сожалению, готовность людей к ним оставляет желать лучшего. Читать далее...
Хирург-онколог об акции протеста в Таллинне: у любой свободы есть цена
Хирург-онколог Владимир Афанасьев, комментируя прошедшую в субботу на площади Вабадузе акцию протеста, отметил, что у любой свободы есть цена, поэтому было бы разумным ввести для антипрививочников дополнительный налог, из которого будет оплачиваться не только их предстоящее лечение, но и вся дополнительная медицинская инфраструктура для Covid-отделений. Читать далее...
Популярный паб закрылся из-за требования проверять цифровые сертификаты
Популярное в Хаапсалу место общепита Taksi Pubi, проработавшее десять лет, сообщило в социальных сетях, что с сегодняшнего дня закрыто. Читать далее...
Сомневаетесь в вакцине от коронавируса? Семейные врачи отвечают на вопросы
Сегодня семейные врачи по всей Эстонии встают в единый строй и начинают консультировать людей по теме вакцин от Covid-19. Это означает, что каждый, у кого имеется вопрос по делу, может получит на него ответ. А вот людям с незначительными проблемами со здоровьем пока придется справляться своими силами. Читать далее...
Никто не хотел(чет) умирать…
В воскресенье Postimees опубликовал сообщение сразу о двух, по сути своей знаковых, событиях одного порядка. Присяжный адвокат, один из наиболее известных и уважаемых членов EKRE Урмас Симон объявил в социальных сетях, что покинул ряды этой партии. А вскоре после него о своем выходе из EKRE объявила и член горсобрания Таллинна Кайрет Реммак-Грассманн. Читать далее...
Сколько человек покинули ряды EKRE после субботнего протеста коронаскептиков
Несколько политиков из Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в ответ на субботнюю демонстрацию на площади Вабадузе в Таллинне и поведение партийных лидеров объявили вчера о своем выходе из партии. Читать далее...
Центристы отправятся в оппозицию: в Кохтла-Ярве договорились о создании союза четырех
В Кохтла-Ярве о создании коалиции договорились Социал-демократическая партия, Партия реформ, а также избирательные союзы «Рестарт Кохтла-Ярве» и «Прогресс». Читать далее...
ВИДЕО 〉 «Только бейсбольной биты не хватает»: видеорегистратор заснял выходку дорожного хулигана
Редакция Tartu Postimees получила в свое распоряжение видео с бортовой камеры, на котором видно, как возле Школы Карлова в Тарту превысивший скорость красный Mini Cooper неожиданно делает опасный обгон с правой стороны. Затем он останавливается посреди дороги, водитель выходит и пытается открыть дверь вынужденной остановиться позади и оснащенной бортовой камерой машины. Читать далее...
Мужчина, который надругался над несовершеннолетней, получил условный срок
В ходе договорного производства виновным был признан мужчина, который купил несовершеннолетней алкоголь, а затем надругался над ней. Обвиняемый был приговорен к двум годам тюремного заключения условно, если он не совершит умышленно другое преступление в течение двух лет. Читать далее...
Самый высокий заработок предлагается врачам
Самая высокая зарплата обещается в объявлениях о работе, адресованных врачам: средняя предлагаемая зарплата превышает оклад членов Рийгикогу, показал обзор опубликованных в последние месяцы на портале поиска работы CVKeskus.ee предложений о работе с указанием зарплаты. На данный момент на портале поиска работы можно найти почти 1300 предложений о работе с указанием заработной платы. Читать далее...
Возможен новый рекорд: к концу месяца обещают необычно теплую погоду
Метеоролог Юри Каменик ежедневно следит за множеством прогнозов погоды, и они обещают, что в Эстонии к 29 октября будут необычно высокие температуры. Читать далее...
Не все то золото, что айти
Иностранцам не всегда бывает просто найти работу в Эстонии, даже в сфере инфотехнологий, где существует определенная нехватка кадров. Читать далее...
В Латвии обсудят возможность выставлять счета за лечение невакцинированным ковидным больным
Комиссия по мандатам, этике и заявлениям латвийского Сейма обсудит на этой неделе заявление с 10 000 подписей, которым требуют начать выставлять счета за лечение ковида людям, необоснованно отказавшимся от вакцинации. Читать далее...