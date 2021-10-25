Картина дня: заявление Каллас, закрытие популярного бара и призыв спасателей пополнить запасы

ОБЗОР 〉 Какие именно ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня?

Сегодня правительство в принципе согласовало новые меры контроля для уменьшения загруженности больниц и более эффективного сдерживания эпидемии коронавируса. Дополнительные меры контроля будут временно введены с понедельника, 25 октября, по 10 января 2022 года. Читать далее...

Каллас: среди скончавшихся от COVID невакцинированных в пять раз больше

Премьер-министр Кая Каллас сказала в понедельник комиссии по социальным делам Рийгикогу, что среди скончавшихся от COVID невакцинированных в пять раз больше, чем вакцинированных. Читать далее...

В больницах находятся 516 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5957 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1282. Скончались восемь человек. Читать далее...

Туризм не будет прежним, и дело не только в COVID-19

Оптимистичные заявления Министерства финансов о возвращении эстонской экономики на докризисный уровень не касаются прежде всего туристического сектора, который наряду с гостиничным сектором и общественным питанием пытается как-то удержаться на плаву. При этом мировые тренды и растущие цены на топливо говорят, что скоро путешествия станут дороже, а туристические бюро могут утратить свои позиции. Читать далее...

В воскресенье Эстония перейдет на зимнее время

В воскресенье, 31 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо перевести на один час назад. Читать далее...

Спасательный департамент призывает людей пополнить домашние запасы

Тема готовности населения к кризисам в последние годы становится всё актуальнее. Кризисы приходят в нашу жизнь один за другим, однако, к сожалению, готовность людей к ним оставляет желать лучшего. Читать далее...

Хирург-онколог об акции протеста в Таллинне: у любой свободы есть цена

Хирург-онколог Владимир Афанасьев, комментируя прошедшую в субботу на площади Вабадузе акцию протеста, отметил, что у любой свободы есть цена, поэтому было бы разумным ввести для антипрививочников дополнительный налог, из которого будет оплачиваться не только их предстоящее лечение, но и вся дополнительная медицинская инфраструктура для Covid-отделений. Читать далее...

Популярный паб закрылся из-за требования проверять цифровые сертификаты

Популярное в Хаапсалу место общепита Taksi Pubi, проработавшее десять лет, сообщило в социальных сетях, что с сегодняшнего дня закрыто. Читать далее...

Сомневаетесь в вакцине от коронавируса? Семейные врачи отвечают на вопросы

Сегодня семейные врачи по всей Эстонии встают в единый строй и начинают консультировать людей по теме вакцин от Covid-19. Это означает, что каждый, у кого имеется вопрос по делу, может получит на него ответ. А вот людям с незначительными проблемами со здоровьем пока придется справляться своими силами. Читать далее...

Никто не хотел(чет) умирать…