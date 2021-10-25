Завтра в часы пик цена на электричество взлетит до небес

Особенно дорогой электроэнергия будет завтра утром и вечером. С восьми часов утра до часа дня электричество будет стоить более 200 евро за мегаватт-час. В часы пик - с 9 до 10 утра - цена поднимется до 240 евро, передает BNS и Postimees.

Днем цена на какое-то время начнет снижаться, а вечером снова вырастет: с 18 до 21 вечера электричество тоже будет стоить более 200 евро.

Биржевая цена на электроэнергию этой осенью установила несколько новых рекордов, достигнув 7 октября 178,4 евро. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября, когда цена была 160,36 евро.

Средняя цена в сентябре составила 122,4 евро, что более чем в три раза больше, чем годом ранее, когда среднемесячная биржевая цена составляла 39,6 евро.