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На экзамен по вождению теперь пускают только в маске

Маска. ФОТО: Margus Ansu

С понедельника, 25 октября, сдавать государственный экзамен по вождению можно только в защитной маске.

Такое решение принято на фоне распространения коронавируса, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Транспортного департамента.

Если у сдающего экзамен нет с собой маски, ее можно получить на месте.

Прежде от обязанности носить маску во время экзамена по вождению были освобождены лица, которые завершили курс вакцинации от Covid-19 или же переболели коронавирусом не позднее, чем за полгода до сдачи экзамена.

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