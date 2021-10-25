На экзамен по вождению теперь пускают только в маске

Такое решение принято на фоне распространения коронавируса, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Транспортного департамента.

Если у сдающего экзамен нет с собой маски, ее можно получить на месте.

Прежде от обязанности носить маску во время экзамена по вождению были освобождены лица, которые завершили курс вакцинации от Covid-19 или же переболели коронавирусом не позднее, чем за полгода до сдачи экзамена.