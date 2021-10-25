Президент Финляндии проведет переговоры с Путиным

Главы государств проведут официальные переговоры в Кремле. Согласно пресс-релизу канцелярии, помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

Последний телефонный разговор между Нийнистё и Путиным состоялся 17 сентября. В тот раз обсуждение касалось, в частности, ситуации в Афганистане.