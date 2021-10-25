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Президент Финляндии проведет переговоры с Путиным

Владимир Путин и Саули Нийнистё. ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/AFP/SCANPIX

В пятницу, 29 октября, президент Финляндии Саули Нийнистё встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Yle со ссылкой на канцелярию финского президента.

Главы государств проведут официальные переговоры в Кремле. Согласно пресс-релизу канцелярии, помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

Последний телефонный разговор между Нийнистё и Путиным состоялся 17 сентября. В тот раз обсуждение касалось, в частности, ситуации в Афганистане.

В последний раз президенты встречались 21 августа 2019 года во время визита президента Путина в Финляндию.

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