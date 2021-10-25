ФОТО: BBC News

Суданские военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьер-министра, и объявили в стране чрезвычайное положение. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в телевизионном обращении заявил, что был вынужден пойти на такие действия из-за противостояния между различными политиками и призывов к насилию.

Аль-Бурхан пообещал, что Судан будет оставаться верным международным соглашениям и через некоторое время страна может вернуться к гражданскому правлению, это может произойти после выборов, назначенных на июль 2023 года.

"Мы гарантируем приверженность вооруженных сил к завершению перехода к демократии, когда мы передадим власть избранному гражданскому правительству, - сказал Аль-Бурхан. - Происходящее со страной сейчас представляет настоящую угрозу для надежд молодежи, для надежд на построение нации, очертания которой уже начали возникать".

На рассвете в понедельник военные задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и большинство членов кабинета министров. Телеканал Al Hadath ранее передавал, ссылаясь на неназванные источники, что Хамдук был помещен под домашний арест. Сообщается, что он отказался выступить с заявлением в поддержку действий военных. По данным канала, армия арестовала не только министров, но также одного гражданского члена правящего совета, нескольких губернаторов штатов и руководителей политических партий.

ФОТО: Getty Images

Министерство информации Судана, которое остается под контролем сторонников Хамдука, назвало происходящее военным переворотом и призвало оказывать сопротивление. Сам премьер, который был помещен под домашний арест, также заявил, что люди должны выйти на улицы, чтобы мирно защитить революцию, сообщает телекомпания "Аль-Арабия". Сопротивляться военному перевороту призывают и основные гражданские демократические группы в Судане.

"Мы будем защищать демократию до конца", - сказал агентству Рейтер один из демонстрантов, 21-летний Ахмед. "Бурхану нас обмануть не удастся. Это военный переворот", - говорит еще один участник акции протеста.

По данным министерства информации, на демонстрации против захвата власти военными вышли десятки тысяч людей. Около здания в суданской столице Хартуме, где базируется армейское руководство, была слышна стрельба. Медики сообщают, что во время столкновений были ранены по меньшей мере 12 человек, другие подробности пока неизвестны.

В Хартуме развернуты вооруженные силы и военизированные формирования, они ограничивают передвижение гражданских лиц, в то время как протестующие с национальными флагами жгут шины в разных частях города, сообщил Рейтер очевидец происходящего.

Очевидцы сообщают, что в Хартуме не работает интернет, поэтому поступление информации о происходящем в Судане затруднено. Согласно сообщениям, военные взяли штурмом главный телерадиоцентр в городе Омдурман и арестовали ряд сотрудников.

Как передает телеканал "Аль-Арабия", закрыт столичный аэропорт, подходы к нему перекрыты военными, международные рейсы приостановлены.

ФОТО: AFP

США заявили о своей глубокой встревоженности сообщениями о военном перевороте в Судане. Специальный посланник США на Африканском Роге Джеффри Фелтман заявил в "Твиттере", что захват власти военным путем будет совершенно неприемлемым и поставит под угрозу гуманитарную помощь США Судану.

ФОТО: Reuters

Лига арабских государств выразила озабоченность по поводу событий в Судане. Генеральный секретарь Лиги Ахмед Абул Гейт призвал суданские стороны соблюдать подписанные переходные договоренности. Судан - член Лиги арабских государств.

Кризис в Судане

Армия арестовала правительство Судана на фоне роста напряженности между военными и гражданскими переходными властями. Они совместно управляли страной после того, как в 2019 году президент Омар аль-Башир был свергнут в результате нескольких месяцев уличных протестов.

ФОТО: Getty Images

Башира приговорили к двум годам заключения по обвинениям в коррупции, незаконном получении подарков и хранении иностранной валюты. Политическая трансформация, согласованная после его отставки, должна была привести к выборам в конце 2023 года.

Кризис обострился в сентябре, когда была совершена попытка государственного переворота, приписываемая сторонникам аль-Башира.

В октябре противники демократических сил вышли на улицы Хартума, чтобы призвать армию взять страну под контроль, а в прошлый четверг в столице страны десятки тысяч людей провели демонстрацию, выражая поддержку гражданскому переходному правительству.

Поддержка временного правительства резко сократилась в последние месяцы, поскольку экономика Судана находится в тяжелом положении.

В этом году СМИ сообщали, что Судан заморозил действие соглашения о размещении на своей территории базы ВМФ России, заключенного еще во время правления аль-Башира. В Москве заявляли, что окончательно этот вопрос не решен, а заявления об отказе от ратификации соглашения не соответствуют действительности.