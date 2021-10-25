На "Темных ночах" покажут новейшие фильмы из стран Балтии
За звание лучшего фильма из стран Балтии на кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) поборются 12 киноработ.
За звание лучшего фильма из стран Балтии на кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) поборются 12 киноработ.
В конкурсной программе фильмов из стран Балтии Латвия представлена тремя, Литва четырьмя и Эстония пятью кинокартинами. Ожидается три мировые и одна эстонская премьера фильмов из пяти эстонских работ.
Впервые на экране покажут постановочный документальный фильм Райнера Сарнета «Дневник Вайно Вахинга», в котором дневник эстонского психиатра и писателя проливает свет на неизвестные детали его жизни.
Документальный фильм Манфреда Вайнокиви «Лучшее из Сальери» высмеивает систему и жажду известности, рассказывая о нем самом – мужчине, который создает нетленные произведения в ванной комнате, дает искрометные интервью несуществующим медиаканалам и удостаивается воображаемых наград. Как преодолеть проклятие ванной комнаты и достичь мировой славы на самом деле? Этот фильм также будет показан впервые.
О творчестве и трагической жизни талантливого музыканта Уку Куута рассказывает документальный фильм Ивара Мурда «u.Q», который будет представлен публике впервые.
Состоится и эстонская премьера документального фильма Марты Пульк «Скажи мне», в котором 22 кинематографиста из 15 стран открыли анонимные голосовые сообщения и составили поэтический портрет человечества, находящегося на карантине. Мировая премьера фильма состоится в конкурсной программе стартующего завтра Международного фестиваля документального кино в Йи.хлаве (Ji.hlava IDFF).
Из уже ранее показанных работ будет представлен игровой фильм Каупо Круусиаука «Сандра устраивается на работу».
Самым известным из литовских кинолент является фильм-победитель конкурса «Горизонты» Венецианского кинофестиваля – криминальная драма «Пилигримы» режиссера Лауринаса Барейши. В главном конкурсе Варшавского кинофестиваля была впервые представлена картина именитого литовского мастера Алгимантаса Пуйпы «Синефилия», а в конкурсе «Восток – Запад» в Карловых Варах драма Андрюса Блажявичюса «Бегунья». На фестивале в Таллинне состоится мировая премьера триллера Эмилиса Веливиса «Поколение злых» с Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.
Из латвийских фильмов самым известным является сюрреалистический исторический триллер Дависа Симаниса «За год до войны», в котором в 1913 году швейцар из Риги Ганс, путешествуя по Европе, попадает в самые странные ситуации, встречая Ленина, Гитлера, Сталина, Фрейда и другие исторические личности. В Латвии этот фильм претендует на премию кинофестиваля «Большой Кристап» аж в 11 категориях. Документальный фильм Лайлы Пакалныни «Дома» представляет собой юмористический портрет-калейдоскоп жизни латышей, снятый сквозь окна их домов. На PÖFF состоится мировая премьера триллера Улиса Ольте «Жертва».
В конкурсную программу фильмов из стран Балтии вошли:
Эстония
- Скажи мне, реж. Марта Пульк (Эстония / Иордания)
- Сандра получает работу, реж. Каупо Круусиаук (Эстония)
- Лучшее из Сальери, реж. Манфред Вайнокиви (Эстония)
- Дневник Вайно Вахинга, реж. Райнер Сарнет (Эстония)
- u.Q, реж. Ивар Мурд (Эстония)
Литва
- Синефилия (Sinefilija), реж. Алгимантас Пуйпа (Литва)
- Бегунья (Bėgikė), реж. Андрюс Блажявичюс (Литва / Чехия)
- Поколение злых (Piktųjų karta), реж. Эмилис Велевис (Литва)
- Пилигримы (Piligrimai), реж. Лауринас Барейша (Литва)
Латвия
- Жертва (Upurga), реж. Цгис Ольте (Läti)
- За год до войны (Gads pirms kara), реж. Давис Симанис (Läti-Leedu-Tšehhi)
- Дома (Mājas), реж. Лайла Пакалныня (Läti)
Фильмы будет оценивать международное жюри.
Билеты на сеансы конкурсной программы фильмов из стран Балтии поступят в продажу 5 ноября. Уже сейчас можно приобрести фестивальные паспорта.
На сеансы фестиваля можно будет пройти только при наличии COVID-справки.
25-й кинофестиваль «Темные ночи» пройдет с 12 по 28 ноября.