На "Темных ночах" покажут новейшие фильмы из стран Балтии

В конкурсной программе фильмов из стран Балтии Латвия представлена тремя, Литва четырьмя и Эстония пятью кинокартинами. Ожидается три мировые и одна эстонская премьера фильмов из пяти эстонских работ.

Впервые на экране покажут постановочный документальный фильм Райнера Сарнета «Дневник Вайно Вахинга», в котором дневник эстонского психиатра и писателя проливает свет на неизвестные детали его жизни.

Документальный фильм Манфреда Вайнокиви «Лучшее из Сальери» высмеивает систему и жажду известности, рассказывая о нем самом – мужчине, который создает нетленные произведения в ванной комнате, дает искрометные интервью несуществующим медиаканалам и удостаивается воображаемых наград. Как преодолеть проклятие ванной комнаты и достичь мировой славы на самом деле? Этот фильм также будет показан впервые.

О творчестве и трагической жизни талантливого музыканта Уку Куута рассказывает документальный фильм Ивара Мурда «u.Q», который будет представлен публике впервые.

Состоится и эстонская премьера документального фильма Марты Пульк «Скажи мне», в котором 22 кинематографиста из 15 стран открыли анонимные голосовые сообщения и составили поэтический портрет человечества, находящегося на карантине. Мировая премьера фильма состоится в конкурсной программе стартующего завтра Международного фестиваля документального кино в Йи.хлаве (Ji.hlava IDFF).

Из уже ранее показанных работ будет представлен игровой фильм Каупо Круусиаука «Сандра устраивается на работу».

Самым известным из литовских кинолент является фильм-победитель конкурса «Горизонты» Венецианского кинофестиваля – криминальная драма «Пилигримы» режиссера Лауринаса Барейши. В главном конкурсе Варшавского кинофестиваля была впервые представлена картина именитого литовского мастера Алгимантаса Пуйпы «Синефилия», а в конкурсе «Восток – Запад» в Карловых Варах драма Андрюса Блажявичюса «Бегунья». На фестивале в Таллинне состоится мировая премьера триллера Эмилиса Веливиса «Поколение злых» с Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.

Из латвийских фильмов самым известным является сюрреалистический исторический триллер Дависа Симаниса «За год до войны», в котором в 1913 году швейцар из Риги Ганс, путешествуя по Европе, попадает в самые странные ситуации, встречая Ленина, Гитлера, Сталина, Фрейда и другие исторические личности. В Латвии этот фильм претендует на премию кинофестиваля «Большой Кристап» аж в 11 категориях. Документальный фильм Лайлы Пакалныни «Дома» представляет собой юмористический портрет-калейдоскоп жизни латышей, снятый сквозь окна их домов. На PÖFF состоится мировая премьера триллера Улиса Ольте «Жертва».

В конкурсную программу фильмов из стран Балтии вошли:

Эстония

- Скажи мне, реж. Марта Пульк (Эстония / Иордания)

- Сандра получает работу, реж. Каупо Круусиаук (Эстония)

- Лучшее из Сальери, реж. Манфред Вайнокиви (Эстония)

- Дневник Вайно Вахинга, реж. Райнер Сарнет (Эстония)

- u.Q, реж. Ивар Мурд (Эстония)

Литва

- Синефилия (Sinefilija), реж. Алгимантас Пуйпа (Литва)

- Бегунья (Bėgikė), реж. Андрюс Блажявичюс (Литва / Чехия)

- Поколение злых (Piktųjų karta), реж. Эмилис Велевис (Литва)

- Пилигримы (Piligrimai), реж. Лауринас Барейша (Литва)

Латвия

- Жертва (Upurga), реж. Цгис Ольте (Läti)

- За год до войны (Gads pirms kara), реж. Давис Симанис (Läti-Leedu-Tšehhi)

- Дома (Mājas), реж. Лайла Пакалныня (Läti)

Фильмы будет оценивать международное жюри.

Билеты на сеансы конкурсной программы фильмов из стран Балтии поступят в продажу 5 ноября. Уже сейчас можно приобрести фестивальные паспорта.

На сеансы фестиваля можно будет пройти только при наличии COVID-справки.