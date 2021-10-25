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Марина Кальюранд заразилась коронавирусом

Эстонский дипломат и политик, депутат Европарламента Марина Кальюранд. ФОТО: Sille Annuk

Депутат Европарламента Марина Кальюранд сообщила в соцсетях, что, несмотря на вакцинацию и принятие всех профилактических мер, заразилась коронавирусом, пишет Postimees.

«Я болею с пятницы, но пока относительно мягко. Я очень надеюсь, что ситуация не ухудшится», - написала Кальюранд. Она также поделилась своими рекомендациями.

«Полная вакцинация не гарантирует, что вы не заразитесь коронавирусом. Однако вакцинация гарантирует, что шансы серьезно заболеть и попасть в отделение интенсивной терапии во много раз ниже, чем у невакцинированных. Это подтверждают врачи, ученые и статистика. Таким образом, вакцинированные также должны учитывать, что они могут передавать инфекцию и заражаться, но течение болезни обычно во много раз легче, чем у невакцинированных», - отметила она.

По словам Кальюранд, хотя экспресс-тесты подверглись широкой критике, она все же советует их делать, например, во время путешествий или перед встречей с родственниками: «Однако необходимо учитывать, что результат экспресс-теста может не быть правильным на 100 процентов, а ПЦР-тест дает правильный результат».

«Пожалуйста, слушайте врачей и ученых!»

«Я прилетела из Страсбурга в пятницу, и, поскольку к нам приехали все дети и внуки, я сделала экспресс-тест прямо в аэропорту. Экспресс-тест показал положительный результат. Я также сделала ПЦР-тест в аэропорту и на следующее утро получила сообщение, что результат положительный», - сказала евродепутат, добавив, что не хотела даже думать, что могла заразить своих близких, если бы не сделала тест, вернувшись из поездки.

«Симптомы гриппа у меня появились тем вечером, когда я вернулась домой, поэтому я бы успела обнять всех, прежде чем мне бы стало хуже. Благодаря положительному результату экспресс-теста я отправилась из аэропорта прямо в свою спальню и ни разу не вышла», - рассказала она.

Кальюранд также подчеркнула важность самоизоляции: «Я знаю, что мне везет - я я могу болеть в своей спальне, мне не нужно ни о ком заботиться, наоборот - обо мне очень хорошо заботятся. На веб-сайте Департамента здоровья есть хорошие инструкции, как защитить членов семьи от инфекции, если кто-то из членов семьи заразился. Я рекомендую читать и учиться».

Она также считает важным проинформировать близкоконтактных: «Сразу после получения положительного результата я проинформировала всех, с кем близко контактировала в течение последних пяти дней. Я сделала это с небольшим запасом, учитывая, что была заразна за 2-3 дня до появления симптомов. К счастью, таких людей было меньше десяти, во многом благодаря тому, что Европейский парламент по-прежнему работает онлайн, и я избегала больших собраний».

Она отметила, что, к счастью, также знала контакты людей, сидевших рядом с ней в самолете. Департамент здоровья позвонил Кальюранд в понедельник утром, но к тому времени она проинформировала всех близкоконтактных.

«Все-таки я была приятно удивлена телефонным звонком, потому что подумала, что больше не успевают звонить всем инфицированным и расследовать очаги заражения и близкие контакты. Зараженным обязательно советую не дожидаться звонка из Департамента здоровья, а самостоятельно предупредить всех близкоконтактных. Это будет намного быстрее и поможет и без того перегруженным сотрудникам», - призвала она.

Кальюранд подтвердила, что отменила все встречи на этой неделе, в том числе поездку в Грузию и Армению.

«Пожалуйста, слушайте врачей и ученых! Если сомневаетесь, обратитесь к семейному врачу! Пожалуйста, не верьте лжеученым и лженовостям! Пожалуйста, доверяйте своему здравому смыслу и принимайте правильные решения для себя, членов своей семьи, друзей, коллег и всех остальных! Пожалуйста, сделайте прививку!» -  написала она.

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